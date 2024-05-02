Двійника Майкла Джексона засудили за сексуальне насильство над неповнолітньою – фото

Його засуджено до умовного терміну та зобов'язано продовжити лікування.
В Аргентині двійника Майкла Джексона визнано винним у сексуальному насильстві над неповнолітньою.
Про це пише NTK.
Актор і двійник Феліпе Петтінато був визнаний винним у "простому сексуальному насильстві" в понеділок, 29 квітня. Його засудили до дев'яти місяців позбавлення волі умовно і зобов'язали продовжити психологічне лікування.
Його злочин стався рано вранці 8 березня 2018 року. Суд у Сан-Ісідро, Аргентина, почув, як він торкався інтимних частин тіла 15-річної дівчинки через її одяг.
Скаргу було подано у вересні 2019 року, і жертва, і прокурор просили два з половиною роки позбавлення волі. 31-річний Петтінато отримав менший термін, оскільки не мав судимостей і вже проходив лікування.
У судовому процесі були використані письмові свідчення невролога Мельчора Родріго, який був лікарем і терапевтом Петтінато. Родріго помер у травні 2022 року за дивних обставин. Вони з Петтінато вечеряли у квартирі в Буенос-Айресі, коли вона загорілася.
Вважається, що Петтінато переніс сім операцій, щоб досягти носа, ідентичного до носа Майкла Джексона. Він ледь не помер через розвиток інфекції після останньої ринопластики.
Нагадаємо, двійник принца Гаррі заробляє понад 1200 доларів на день. Він розповів, чим займається.
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