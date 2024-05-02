Двійника Майкла Джексона засудили за сексуальне насильство над неповнолітньою – фото

Його засуджено до умовного терміну та зобов'язано продовжити лікування.

В Аргентині двійника Майкла Джексона визнано винним у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Про це пише NTK.

Актор і двійник Феліпе Петтінато був визнаний винним у "простому сексуальному насильстві" в понеділок, 29 квітня. Його засудили до дев'яти місяців позбавлення волі умовно і зобов'язали продовжити психологічне лікування.

Його злочин стався рано вранці 8 березня 2018 року. Суд у Сан-Ісідро, Аргентина, почув, як він торкався інтимних частин тіла 15-річної дівчинки через її одяг.

Скаргу було подано у вересні 2019 року, і жертва, і прокурор просили два з половиною роки позбавлення волі. 31-річний Петтінато отримав менший термін, оскільки не мав судимостей і вже проходив лікування.

Феліпе Петтінато / Фото: instagram.com/felipettinato

У судовому процесі були використані письмові свідчення невролога Мельчора Родріго, який був лікарем і терапевтом Петтінато. Родріго помер у травні 2022 року за дивних обставин. Вони з Петтінато вечеряли у квартирі в Буенос-Айресі, коли вона загорілася.

Вважається, що Петтінато переніс сім операцій, щоб досягти носа, ідентичного до носа Майкла Джексона. Він ледь не помер через розвиток інфекції після останньої ринопластики.

Феліпе Петтінато / Фото: instagram.com/felipettinato

Нагадаємо, двійник принца Гаррі заробляє понад 1200 доларів на день. Він розповів, чим займається.

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