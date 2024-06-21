Двійники Путіна: дипломат оцінив появу "копії" диктатора на міжнародній зустрічі

Раніше у Кремлі до цього не вдавалися.

Так, Росія наважилася відправити двійника Володимира Путіна на міжнародний візит. Він прибув до Північної Кореї, щоб поспілкуватися із лідером Кім Чен Ином.

Про це сказав дипломат Олександр Левченко в ефірі "Ранок.LIVE".

Левченко заявив, що но на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином прибув двійник Володимира Путіна. На це вказують певні зовнішні ознаки.

"Двійники, як правило, молодші й іноді трохи вищі за Путіна. Оригінал завжди носить високі підбори через свій невеликий зріст. Якщо ви візьмете чотири фотографії, то тоді побачите, що це не зовсім одна і та сама людина", – підсумував дипломат.

Раніше йшлося про те, що Путін має лише одного двійника, а не багатьох. Але він не підміняє диктатора на публічних заходах.

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