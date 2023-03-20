Двійники Путіна існують: фахівці знайшли орган, який це підтверджує

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на специфічний вигин вух Путіна у різні роки життя.

Після нещодавнього турне до окупованих Криму та Маріуполя у публічному просторі знову заговорили про двійників російського президента-злочинця Володимира Путіна. Фахівці вказали на форму вух, які є різними під час публічних виступів диктатора.

Про це йдеться у статті Business Insider.

Як сказано у матеріалі, фахівці вважають, що його двійникам зробили операцію, щоб бути схожим на нього. На це вказують вигин його вух.

Користувачі Twitter припустили, що двійник Путіна поїхав в Україну, акцентуючи увагу на специфічних вигинах його вуха, порівнюючи обвислі мочки вух із фотографіями 2006 та 2018 років.

ears are like thumbprints. which one matches? pic.twitter.com/RsAj9dVxPo — Palkyi Dorjee #freetheATACMS (@OMPMH) March 19, 2023

Коментуючи припущення юзерів платформи, Марк Ніксон, експерт із комп’ютерного зору з Університету Саутгемптона та провідний дослідник у галузі розпізнавання вух, для ВВС сказав: "З віком ваше вухо не змінюється — воно просто збільшується, але пропорції залишаються незмінними ".

Також автори статті наводять статтю статтю The Washington Post під заголовком, що "Двійник Путіна відвідує окупований Маріуполь, висуваючи претензії на захоплені українські земліоновлено", але згодом її оновили. Іноземне видання не відразу відповіла на запит Insider прокоментувати, чому статтю було оновлено. Вітм, The Post не перше видання, яке згадує про можливість існування двійника Путіна.

"Використання вух як судових доказів було задокументовано десятиліттями. З 1950-х років криміналісти використовували вимірювання вух для ідентифікації підозрюваних у злочинах, і в епоху алгоритму Wired повідомляв, що вуха, визначені програмним забезпеченням, могли бути більш унікальним ідентифікатором, ніж відбитки пальців", - йдеться у статті.

Нагадаємо, російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський вважає, що у Путіна декілька двійників.

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