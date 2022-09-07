Двійники Путіна: опозиційний блогер розповів, чи виходять "замінники" очільника Кремля на публіку

За словами опозиціонера, у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху.

У президента Росії Володимира Путіна можуть бути оперативні двійники, але вони навряд чи виходять на публіку.

Про це розповів правозахисник та блогер Марк Фейгін в інтерв'ю виданню "Гордон".

Фейгін переконаний, що випускати двійника Путіни спілкуватися із людьми дуже ризиковано. А також дуже важко подати абсолютно однакових людей.

"У нього є двійники оперативні: так, щоб, якщо когось уб'ють, то не його. У трьох машинах поїхало троє людей - кого грохнули, не зрозумієш. У це я охоче повірю. Але все-таки випускати двійника просто на публіку дуже ризиковано. Якби я дізнався про таке, це б мене дуже здивувало", - додав Фейгін.

Нагадаємо, в Іспанії 4 квітня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

Також в Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"

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