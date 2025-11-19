ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
612
Час на прочитання
1 хв

Двійники Путіна: очільник ГУР пояснив, як їх використовують

Офіційні заходи з участю російського президента іноді проходили з різницею в пів години у різних регіонах РФ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін (або його двійник) / © Associated Press

У президента РФ Володимира Путіна існують двійники, яких використовують, щоб зекономити час лідера держави-агресорки або зберегти його життя.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «24 каналу».

З цього приводу він згадав про розслідування, які доказували існування двійників у господаря Кремля.

«Доходило до абсурду, коли офіційні заходи з участю першої особи держави проходили з різницею в пів години, умовно кажучи, в Москві й на Далекому Сході. Всі розуміють, що це просто фізично неможливо зробити. Але нікого це ніколи не зупиняло», — зазначив очільник ГУР.

За його словами, двійників Путіна використовують з різних причин, зокрема, щоб зекономити час.

«Або ж там, де небезпечно, краще вже двійником ризикнути. Багато є причин», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські незалежні журналісти з’ясували, що президент РФ Володимир Путін має щонайменше три однакові робочі кабінети, розташовані в різних регіонах країни. Їх створили для того, щоб приховати реальне місце перебування диктатора.

Дата публікації
Кількість переглядів
612
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie