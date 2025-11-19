Двійники Путіна: очільник ГУР пояснив, як їх використовують

Президент РФ Володимир Путін (або його двійник) / © Associated Press

У президента РФ Володимира Путіна існують двійники, яких використовують, щоб зекономити час лідера держави-агресорки або зберегти його життя.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «24 каналу».

З цього приводу він згадав про розслідування, які доказували існування двійників у господаря Кремля.

«Доходило до абсурду, коли офіційні заходи з участю першої особи держави проходили з різницею в пів години, умовно кажучи, в Москві й на Далекому Сході. Всі розуміють, що це просто фізично неможливо зробити. Але нікого це ніколи не зупиняло», — зазначив очільник ГУР.

За його словами, двійників Путіна використовують з різних причин, зокрема, щоб зекономити час.

«Або ж там, де небезпечно, краще вже двійником ризикнути. Багато є причин», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські незалежні журналісти з’ясували, що президент РФ Володимир Путін має щонайменше три однакові робочі кабінети, розташовані в різних регіонах країни. Їх створили для того, щоб приховати реальне місце перебування диктатора.