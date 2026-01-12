Двійники Путіна: у МІ6 пояснили, як відрізнити "фальшивого" кремлівського диктатора від справжнього

Путін / © Associated Press

Західні аналітики схиляються до думки, що Володимир Путін дедалі частіше вдається до послуг дублерів на публічних зустрічах. Використання двійників стало для російського диктатора головним способом мінімізації ризиків фізичного усунення, оскільки страх перед можливим замахом суттєво посилився на тлі агресії проти України, що триває.

Про це повідомляє видання The Sun.

Колишній шеф британської розвідки МІ6 Річард Дірлав назвав використання двійників Путіна звичною практикою, що міцно вкорінилася у протоколах безпеки російського режиму. За словами британського розвідника, інформація ГУР МО щодо підставних осіб на офіційних заходах є цілком правдивою. Кожен вихід «у світ» ретельно планується: якщо ризики замаху занадто високі, замість диктатора перед камерами з’являється спеціально підготовлений дублер.

Зростання загроз після повномасштабного вторгнення

Західні аналітики та чиновники пов’язують посилення заходів безпеки з повномасштабною війною РФ проти України.

Українські спецслужби неодноразово демонстрували здатність завдавати ударів по об’єктах на території Росії, що, як вважають експерти, посилило стурбованість оточення диктатора можливими атаками.

«Він би також був ціллю для безпілотників для українців, якби вони могли точно знати, де він і коли», — пояснив Дірлав.

Двійники Путіна / © The Sun

Де двійників не використовують

За словами ексочільника МІ6, під час дипломатичних переговорів і закритих зустрічей двійників не використовують, оскільки підтримувати ошуканство зблизька вкрай складно.

«Двійники не використовуються на особистих зустрічах, оскільки дуже важко імітувати Путіна, коли ти перебуваєш так близько», — зазначив він.

Інша ситуація складається на публічних заходах просто неба — прогулянках, візитах на заводи або показових виїздах, де неможливо повністю контролювати оточення.

Аналіз обличчя та рухів Путіна за допомогою ШІ

Додаткову увагу до теми привернув звіт японської телемережі TBS за 2023 рік. За допомогою технологій штучного інтелекту експерти аналізували обличчя і рухи тіла Путіна.

Вони дійшли висновку, що на параді 9 травня на Красній площі був присутній справжній диктатор, тоді як під час огляду Кримського мосту майже роком раніше, імовірно, з’являвся його двійник. Рівень схожості між ними, за даними дослідження, склав трохи більше 50%.

Раніше ми писали про те, що загалом у Путіна щонайменше п’ятеро двійників.