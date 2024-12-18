Погрози та мирні переговори: про що говорив Путін під час "прямої лінії"

Кремлівський диктатор Володимир Путін 19 грудня виступав на найбільшій пресконференції, яка поєднана з "Прямою лінією". У своїй промові він говорив й про Україну, зокрема про військові дії та мирні перемовини.

ТСН.ua зібрав основні заяви кремлівського диктатора, що стосуються України.

Бої в Курській області

Під час пресконференції 19 грудня президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області та відповів на запитання щодо повернення захоплених територій регіону.

Зокрема, під час відповіді диктатор обмовився, і зауважив те що, його бійці не "повертають", а "забирають" території.

"Ситуація на полі бою змінюється кардинально, рух іде по всій лінії фронту, щодня наші бійці забирають... повертають територію квадратними кілометрами", – сказав президент РФ.

Також, відповідаючи на запитання росіянки про те, коли вдасться повернути захоплену українськими силами частину Курської області, не надав чіткого пояснення.

"Не можу, не хочу називати конкретну дату. Йде бій, бої серйозні. Про конкретну дату – я не можу... Є ж плани. Але сказати, до якого числа, – так не робиться. Після цього все відновлять, і всі отримають [житло], яке належить", – узявся обіцяти Путін.

Цинічна заява про війну в Україні

Кремлівський очільник, пробиваючи чергове дно, назвав війну в Україні – двіжухою. Мовляв, росіянам "нудно", тож їм потрібно, щоб "усе свистіло".

"Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха – усе свистить біля скроні, і кулі, і секунди", – видав неадекватний.

Він додав, що, звісно, росіянам, страшно – "це жах".

"Жах... жах. Але не жах-жах-жах", – завершив свою промову Путін.

Путін назвав війну "двіжухою" і заявив, що без неї "нудно"

Чергові погрози «Орешніком"

Президент РФ запропонував Заходу "провести експеримент та технічну дуель" щодо удару "Орешніком" по Києву.

"Нехай у Києві запропонують нам об'єкт для ураження. Нехай зосередять усі, які тільки можуть, натовські засоби ПРО та ППО, а ми завдамо удару "Орешніком". Ми до такого експерименту готові. Чи готові вони...", – заявив російський президент.

"Цікаво, що буде корисним і для нас, і для американської сторони", – додав Путін.

Він заявив, що "Орешнік" збити нинішні західні системи не можуть.

"Свої серед чужих"

Під час "прямої лінії" Володимир Путін заявив, що в Україні є багато "наших хлопців", які хочуть позбутися цього "неонацистського режиму".

"Ми наших хлопців в Україні попросимо, щоб підказали, які там є, можливо, сучасні, цінні для нас теж рішення. Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії. Нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які також разом з нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму", – озвучив свої фантазії російський диктатор.

Переговори та компроміси

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів та компромісів. Однак, на його думку до цього не готова Україна.

"Політика є мистецтво компромісу. А ми завжди говорили, що ми готові до переговорів та компромісів. Просто інша сторона відмовилася від переговорів. А ми завжди до цього готові. А результатом цих переговорів є компроміси. Адже ми досягли домовленості по суті в Стамбулі 2022 року... Отже, ми готові. Але треба, щоб та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів", – видав Путін.

Зустріч із Зеленським та Трампом

За словами Путіна, він готовий домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. Із президентом Володимиром Зеленським він буде розмовляти лише в разі його переобрання на посаду.

Також, кремлівський диктатор висловився про умови для переговорів з Україною про закінчення війни.

"В нас немає попередніх умов. Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовились у Стамбулі 2022 року, і виходячи з реалій на полі бою", – сказав очільник Кремля.

Він також сказав, що РФ готова домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. За його словами, легітимною в Україні зараз є Верховна Рада та її голова.

Путін вкотре повторив свою пропагандистську тезу про начебто "нелегітимність" Зеленського, сказавши, легітимний президент в Україні може з'явитися лише після проведення виборів.

"Якщо хтось піде на вибори, отримає легітимність, ми будемо з будь-ким розмовляти, зокрема з Зеленським. Але зараз, якщо Україна хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони можуть організувати всередині України процес, як захочуть. Підписувати ми можемо лише з тими, хто є легітимним, а це є Рада і голова Ради", – висловився диктатор.

Також, Путін заявив про свою готовність до зустрічі з новообраним очільником США, проте невідомо, коли це станеться.

"Що я можу запропонувати новообраному президентові Трампу, коли ми з ним зустрінемося? Але, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося, бо він про це нічого не каже. Я з ним взагалі не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього, звісно, будь-коли. І буду готовий і до зустрічі, якщо він захоче цього", - зазначив диктатор.

Реакція України на заяви диктатора

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни з Росією тільки на своїх умовах.

Стефанчук прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів.

"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", – висловився голова Верховної Ради.

Своєю чергою, Володимир Зеленський коментуючи пропозицію Путіна про удари "Орешніком" по Києву, назвав його відморозком.

"Бачите, з ким ми маємо справу. Сьогодні "товариш із Кремля" сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні вже є відео, можете подивитися. Путін запропонував "технологічну дуель". Путін каже: "Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешніком" – цією новою ракетою, – а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимося, що буде. І ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки..." – сказав український президент на засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що Путін продовжує заявляти про "нелегітимну" владу в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.