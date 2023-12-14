Двох чоловіків звинуватили у вбивстві 3600 птахів: яке їм загрожує покарання

Також вони нібито продавали частини та пір'я на чорному ринку.

Двом американцям висунуто звинувачення у незаконному вбивстві близько 3600 птахів, зокрема білоголових орланів та беркутів.

Про це пише BBC.

Саймон Пол і Тревіс Бренсон нібито відстрілювали птахів протягом декількох років і продавали частини та пір'я на чорному ринку.

Їм було пред'явлено звинувачення у змові, порушенні Закону про захист білоголового орлана та беркута, а також у незаконній торгівлі.

Двом чоловікам було наказано з'явитися до суду у січні. У обвинувальному висновку стверджується, що вони вбивали птахів в індіанській резервації Флетхед у західній Монтані та інших місцях. Також повідомляється, що Бренсон розсилав повідомлення, в яких хвалився "вчиненням кримінальних злочинів" та "вбивством", а також тим, що пара продала птахів та їхнє пір'я за "значні суми грошей".

Білоголові орлани / Фото: Getty Images

Якоїсь миті чоловіки виклали тушу оленя, щоб залучити птахів, перш ніж стріляти в них.

У обвинувальному акті перераховано 13 окремих випадків передбачуваних порушень Закону про захист орлів, але прокурори не уточнили, які ще види птахів убили люди, і чи багато з них були рідкісними чи під загрозою зникнення.

Читайте провідні новини дня:

Білоголовий орлан є національним птахом Сполучених Штатів і зображений як на валюті, так і на національній печатці.

Максимальний термін ув'язнення за змову та незаконну торгівлю становить п'ять років, а порушення Закону про захист орланів караються роком ув'язнення і штрафами.

Нагадаємо, жінка, яка пережила клінічну смерть, відверто розповіла про свій навколосмертний досвід. У неї зупинилося серце через ускладнення, спричинені COVID.

Читайте також: