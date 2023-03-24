Двох хлопчиків задушили до смерті, а їхню маму знайшли повішеною в сусідній кімнаті

У Лондоні знайшли мертвими жінку та її двох синів.

Тіла задушених 7-річного та 9-річного хлопчиків виявили у їхній спальні, а їхню 47-річну маму - повішеною в іншій кімнаті.

Про це пише thesun.co.uk.

Поліцію викликали до будинку сім'ї 9 березня після повідомлення про занепокоєння за благополуччя дітей.

У повідомленні йдеться, що 9-річного Максимуса знайшли мертвим на ліжку, а Алекс лежав на підлозі поряд з ним. Їхні тіла опізнав батьком.

Щодо всіх трьох смертей ведеться розслідування. Судовий розгляд поки що відкладено.

Представники школи, де навчалися брати, хлопчиків описали так: "Алекс і Макс були справді чудовими членами нашої шкільної спільноти, і ми пам'ятатимемо їх із великою ніжністю та любов'ю. Вони були люблячими та дбайливими хлопчиками, які дуже хотіли вчитися. Обидва були зразковими учнями, і було ясно, що вони найкращі друзі".

Нагадаємо, у Південній Африці загинула трирічна дівчинка. Дитина потонула у шкільному туалеті.

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