Двох пілотів затримали на злітній смузі з майже пів тонни кокаїну – фото

У Бразилії двох пілотів затримали на злітно-посадковій смузі з майже пів тонни кокаїну в літаку.

На кадрах, знятих з поліцейського гелікоптера, видно, як легкомоторний літак після приземлення вирулює на злітно-посадкову смугу. Коли гелікоптер знижується, пілоти паркують свій літак і вилазять через крило. Вони кладуть руки на голову, коли вертоліт приземляється. Офіцер вистрибує і цілиться в них з пістолета, коли вони лягають на живіт.

Другий поліцейський з'являється в полі зору і стежить за тим, щоб підозрювані не рухалися, поки перший поліцейський обмацує їхні кишені. Поліцейські утримували підозрюваних на місці злочину до прибуття більшої кількості правоохоронців.

Пілотів затримали з майже пів тонни кокаїну / Фото: скриншот з відео

Пілоти були заарештовані за підозрою в торгівлі наркотиками в аеропорту Пенаполіс, що поблизу Сан-Паулу.

Поліція виявила в літаку 435,86 кг кокаїну, а пілот під час допиту зізнався, що перевозив цю партію.

Легкомоторний літак, який вилетів з Аквідауани, штат Мату-Гросу-ду-Сул, був конфіскований. Його сертифікат льотної придатності був чинним.

Поліція заявляє, що другий пілот має судимість за торгівлю наркотиками і несплату аліментів на утримання дітей.

Справу передано до Федеральної поліції в Арасатубі, штат Сан-Паулу.

