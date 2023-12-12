Двох вчительок звільнили з роботи за публікацію в Інтернеті контенту для дорослих

В одній зі сільських шкіл штату Міссурі двох вчителів англійської мови звільнили за те, що вони публікували еротичний контент на сайті OnlyFans.

Про це пише АР.

Сайт та інші подібні сайти надають можливість тим, хто бажає захопитися порнографією, заробити додаткові гроші.

Цієї осені звільнили двох учительок середньої школи Сент-Клер – 28-річну Бріанну Коппедж і 31-річну Меган Ґейтер.

У Сент-Клері Коппедж була першою, кого розкрили після того, як хтось "злив" у соцмережах" посилання на її обліковий запис OnlyFans.

"Я не шкодую, що приєдналася до OnlyFans. Я не вважаю, що секс-робота має бути ганебною", – каже Коппедж.

Ґейтер, яка тренувала черлідинг, сказала, що використовувала заробіток в OnlyFans для виплати студентських позик. Її також викрили, хоча вона має псевдонім і не показувала обличчя.

Обидві жінки розповіли, що їхні доходи OnlyFans різко зросли через розголос.

"Як батьки, ми вважаємо, що це не нормально, коли діти бачать, як їхні вчителі займаються сексом. Це обурливо. Ми не повинні давати дітям причин фантазувати щодо своїх учителів", – сказав Курт Моріц, батько 7-річного хлопчика, який відвідує цю школу.

У США це вже не перший випадок, коли вчителі втрачають роботу через такий додатковий заробіток.

У Саут-Бенді, штат Індіана, 42-річна Сара Сілз сказала, що минулого року її звільнили з роботи викладання природничих наук дітям початкової школи після того, як вона почала публікувати повідомлення на OnlyFans, щоб заробити більше грошей.

У січні 2023 року американка Вікторія Трійс подала до суду на державні школи округу Орандж, стверджуючи, що їй заборонили працювати волонтером у початковій школі Флориди, де навчається її син, оскільки вона розміщує контент на OnlyFans.

"Якби ми платили нашим вчителям стільки ж, скільки платимо спортсменам, можливо, їм не довелося б відкривати OnlyFans", – каже адвокат Марк Ніколсон.

Раніше повідомлялося, що в Австралії жінку звільнили з роботи після того, як начальник розкрив її таємний підробіток в OnlyFans.

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