Двох високопоставлених російських дипломатів висилають з Румунії: що сталося

Влада Румунії оголосила персонами нон ґрата військового, повітряного та військово-морського аташе Російської Федерації в Бухаресті Олександра Чуприну, а також його заступника Євгена Ігнатьєва. Останній фігурує у скандальній справі, пов'язаній із проросійським політиком, колишнім кандидатом у президенти Келіном Джорджеску.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на МЗС країни.

Румунське зовнішньополітичне відомство назвало причиною вислання високопоставлених російських дипломатів проведення діяльності, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

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Про це повідомили російській стороні у середу, 5 березня, під час виклику до штаб-квартири МЗС тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті.

У виданні зазначили, що Євген Ігнатьєв фігурує у справі Маріана Мотоку, прихильника проросійського політика Келіна Джорджеску. Зафіксовано, як він телефонував у посольство РФ і просив зв’язати його з полковником Євгеном Ігнатьєвим.

Інші перехоплені записи його розмов показали, що перед тим, як зателефонувати в посольство РФ, Маріан Мотоку мав розмову з Келіном Джорджеску, у якій останній сказав Мотоку, що у нього “є план”, який знає лише він.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Румунії Джорджеску посів перше місце з 22,94% голосів, випередивши кандидатку від "Союзу порятунку Румунії" Олену Ласконь, яка набрала 19,18%. Проте вибори супроводжувалися скандалом: кандидат Крістіан Тергес заявив про фальсифікації, а Конституційний суд ухвалив рішення перерахувати всі бюлетені. 6 грудня суд скасував результати першого туру на тлі розсекречених даних спецслужб про російське втручання у виборчий процес.

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