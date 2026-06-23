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Двох дітей "забули" в автомобілі і вони померли: шокувальні подробиці
У Франції двоє дітей під час сильної спеки залізли в автомобіль та загинули. Наразі триває розслідування трагедії.
У Франції через аномальну спеку загинуло двоє дітей, віком 2 та 4 роки. Вони граючись, заблокувались в автомобілі, та не змогли вийти із транспортного засобу.
Про це пише Le Parisien.
Трагедія сталась у понеділок, 22 червня, у Франції у місті Карпантра. Там двоє дітей, віком 2 та 4 роки, під час сильної спеки залишились у автомобілі. Згодом їх знайшли у тяжкому стані. Попри спроби медиків реанімувати малечу, діти померли.
33-річна мати дітей плуталась у свідченнях та навела поліції кілька версій трагедії. Вона заявила, що двоє дітей «нібито замкнулися» всередині автомобіля. Вони нібито потрапили туди без відома батьків. Інша версія — мати нібито забула малечу в авто під час покупок.
За даними видання Le Dauphiné Libéré, двоє дітей скористалися неуважністю матері, щоб вийти на вулицю та погратися. Потім вони залізли в машину, припарковану на під’їзній доріжці. Двері авто закрились та заблокувались. Поки мати зрозуміла, що діти пішли, було вже надто пізно.
Було розпочато розслідування ненавмисного вбивства. Судово-медичні експерти зробили попередні висновки, і розслідування триває.
Матір малечі правоохоронці не змогли допитати офіційно, оскільки жінка перебуває у шоковому стані.
Попередньо, причиною трагедії стала спека.
У Франції зараз триває аномальна спека, яка накрила частину Європи. Екстремальні умови триватимуть щонайменше до кінця тижня, а денна температура в багатьох містах сягатиме вище 40°C.
У Франції за даними префектури, у неділю троє літніх людей загинули у своїх домівках. Сталось це у регіоні Жиронда через сильну спеку. За даними французької служби цивільної безпеки, протягом вихідних по всій країні потонули щонайменше 13 людей.
Нагадаємо, до України також прийде спекотна погода.