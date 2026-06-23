Двох дітей "забули" в автомобілі і вони померли: шокувальні подробиці

У Франції діти загинули через аномальну спеку / © pexels.com

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У Франції через аномальну спеку загинуло двоє дітей, віком 2 та 4 роки. Вони граючись, заблокувались в автомобілі, та не змогли вийти із транспортного засобу.

Про це пише Le Parisien.

Трагедія сталась у понеділок, 22 червня, у Франції у місті Карпантра. Там двоє дітей, віком 2 та 4 роки, під час сильної спеки залишились у автомобілі. Згодом їх знайшли у тяжкому стані. Попри спроби медиків реанімувати малечу, діти померли.

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33-річна мати дітей плуталась у свідченнях та навела поліції кілька версій трагедії. Вона заявила, що двоє дітей «нібито замкнулися» всередині автомобіля. Вони нібито потрапили туди без відома батьків. Інша версія — мати нібито забула малечу в авто під час покупок.

За даними видання Le Dauphiné Libéré , двоє дітей скористалися неуважністю матері, щоб вийти на вулицю та погратися. Потім вони залізли в машину, припарковану на під’їзній доріжці. Двері авто закрились та заблокувались. Поки мати зрозуміла, що діти пішли, було вже надто пізно.

Було розпочато розслідування ненавмисного вбивства. Судово-медичні експерти зробили попередні висновки, і розслідування триває.

Матір малечі правоохоронці не змогли допитати офіційно, оскільки жінка перебуває у шоковому стані.

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Попередньо, причиною трагедії стала спека.

У Франції зараз триває аномальна спека, яка накрила частину Європи. Екстремальні умови триватимуть щонайменше до кінця тижня, а денна температура в багатьох містах сягатиме вище 40°C.

У Франції за даними префектури, у неділю троє літніх людей загинули у своїх домівках. Сталось це у регіоні Жиронда через сильну спеку. За даними французької служби цивільної безпеки, протягом вихідних по всій країні потонули щонайменше 13 людей.

Нагадаємо, до України також прийде спекотна погода.

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