Двох дівчат-підліток виявили мертвими на даху потяга метро

Метро США / © Pixabay

Реклама

Жахлива трагедія сталася в США в бруклінському районі Вільямсбург, на даху потяга лінії метро J було знайдено тіла двох підліток.

Про це пише видання The New York Times.

За попередньою версією поліції, смерть настала внаслідок участі в екстремально небезпечній розвазі — «сабвей-серфінгу» (катанні на зовнішній частині швидкісних вагонів), що активно пропагується в соціальних мережах серед молоді.

Реклама

Поліцейський патруль прибув на станцію Marcy Avenue, на даху останнього вагона виявили двох дівчат без ознак життя. Врятувати їхнє життя медикам не вдалося. Особи та точний вік загиблих поки що не розголошуються.

Міські служби б’ють на сполох: це далеко не перший випадок. За даними транспортного управління США, цього року через спроби «сабвей-серфінгу» вже померло троє людей, включно з 15-річним хлопцем, який загинув у липні на лінії 7. У 2024 році було зафіксовано шість таких смертей, а роком раніше, у 2023-му, — п’ять.

Влада міста та транспортні оператори посилюють боротьбу з цією смертельною практикою. З 2023 року поліція використовує дрони для виявлення «серферів», а Metropolitan Transportation Authority (МТА) співпрацює з гігантами, як Instagram та TikTok, вимагаючи видалення відеороликів, що романтизують екстремальне катання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліцейські Києва виявили в одному з телеграм-каналів відео, на яких троє підлітків катаються на зовнішній стороні трамвая та електропотяга, тримаючись за зчіпний пристрій.