Двох генералів КНДР видалили з офіційних фото після краху есмінця: що з ними сталося

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин / © Associated Press

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Диктатор КНДР Кім Чен Ин доручив видалити з усіх офіційних державних фотографій високопоставленого військового командира та ще одного високопосадовця після того, як новий есмінець перекинувся на бік під час спуску на воду.

Про це пише Daily Mail.

Командувача ВМС адмірала Кім Мен Сіла та начальника верфі Хон Кіл Хо було видалено з фотографій, на яких вони зображені разом зі своїм диктатором ще у березні. Це викликало припущення, що їх, можливо, стратили.

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На оригінальних знімках видно, як адмірал та керівник верфі стоять поруч із північнокорейським диктатором, коли той оглядав корабель.

На тих самих фото, що транслувалися державним телебаченням КНДР, їх уже немає.

У виданні зауважують, що це нагадує тактику Йосипа Сталіна, спрямовану на викреслення «ворогів народу» з радянської історії. Сталін слідкував, що репресованих ним соратників ретельно «вичищали» зі спільних фотографій різних заходів.

Микола Єжов, праворуч, зі Сталіним та Молотовим у 1937 році / © thesun.co.uk

Відредагована фотографія після страти Єжова / © thesun.co.uk

Засновник NK Leadership Watch Майкл Медден розповів The Sun, що видалення північнокорейського чиновника з зображення державних ЗМІ є «вагомою ознакою того, що цю особу стратили».

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«Мета полягає в тому, щоб зробити так, ніби цієї людини ніколи не існувало», — сказав він.

Вважається, що адмірал Кім Мен Сіл та Хон Кіл Хо були серед чотирьох посадовців, заарештованих на суднобудівному заводі в північному Чхонцзіні після того, як ракетний есмінець затонув під час спуску на воду 21 травня. На супутникових знімках видно, що військовий есмінець лежав на боці біля доку, де відбулася церемонія спуску на воду.

Північнокорейський диктатор був розлючений після катастрофічного запуску минулого місяця та звинуватив винних у «серйозному завданні шкоди гідності та гордості країни». Диктатор Кім Чен Ин наказав відновити есмінець до червня, але адмірал Кім Мен Сіл та Хонг Кіл Хо були відсутні на церемонії перезапуску.

Крім того, у ЗМІ зауважили, що північнокорейський диктатор був присутній на церемонії спуску на воду військового корабля в західному порту Нампхо разом зі своєю дочкою-підлітком Кім Чу Е.

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Аналітики широко розглядають Чу Е як ймовірну наступницю Кім Чен Ина, оскільки в офіційному звіті минулого року її назвали «чудовою людиною-наставником».

Раніше повідомлялося, що у КНДР почалися арешти після провалу з есмінцем.