Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Двома гелікоптерами везли генеральського кота: пілот-втікач розповів про дикий випадок в армії РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
190
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Двома гелікоптерами везли генеральського кота: пілот-втікач розповів про дикий випадок в армії РФ

Російський вертоліт Мі-8 / Фото: Associated Press

За словами пілота, кота перевозили із Ростова. Політ тривав до години.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що був випадок, коли двома гелікоптерами везли генеральського кота.

Про дикий випадок пілот розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна. 

"Нашому командувачу треба було перевезти кота, домашню тварину. У нього якийсь породистий був. Було призначено два екіпажі - гелікоптери Мі-8 та Мі-24. Два вертольоти перевозили цю чудову тварину з Ростова, умовно кажучи, до Єйська, Краснодарського краю. Мі-8 летить і Мі-24 кружляє, прикриває - раптом зіб'ють, кота шкода", - пригадав він.

Кузьмінов додав, що у двох вертольотах Мі летить шестеро людей. Орієнтовно політ тривав до години. 

"Спалило багато палива, ресурс техніки, екіпажу не дають відпочивати", - поскаржився він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПИЛОТ МИ-8, КАПИТАН, пригнал вертолет для ГУР МО Украины| СПЕЦОПЕРАЦИЯ ВЕКА

Нагадаємо, у цьому інтерв'ю він розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
190
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація