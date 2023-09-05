Двома гелікоптерами везли генеральського кота: пілот-втікач розповів про дикий випадок в армії РФ

За словами пілота, кота перевозили із Ростова. Політ тривав до години.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що був випадок, коли двома гелікоптерами везли генеральського кота.

Про дикий випадок пілот розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Також читайте Аналітики ISW повідомили про важливі успіхи ЗСУ у Запорізькій області: деталі

"Нашому командувачу треба було перевезти кота, домашню тварину. У нього якийсь породистий був. Було призначено два екіпажі - гелікоптери Мі-8 та Мі-24. Два вертольоти перевозили цю чудову тварину з Ростова, умовно кажучи, до Єйська, Краснодарського краю. Мі-8 летить і Мі-24 кружляє, прикриває - раптом зіб'ють, кота шкода", - пригадав він.

Кузьмінов додав, що у двох вертольотах Мі летить шестеро людей. Орієнтовно політ тривав до години.

"Спалило багато палива, ресурс техніки, екіпажу не дають відпочивати", - поскаржився він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПИЛОТ МИ-8, КАПИТАН, пригнал вертолет для ГУР МО Украины| СПЕЦОПЕРАЦИЯ ВЕКА

Нагадаємо, у цьому інтерв'ю він розповів про втрати РФ, кількість авіації та зарплати.

Читайте також: