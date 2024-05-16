Двометровий прибулець впав на ферму жителя Канади: вчені пояснили, що це було насправді

Гігантський шматок космічного сміття впав на ферму жителя Канади в провінції Саскачеван. Учені припускають, що це може бути частина обшивки ракети або космічного корабля компанії SpaceX.

Про це пише Futurism.

Шматок обгорілого металу завширшки 2 метри і вагою 40 кг виявив на своєму полі фермер Баррі Савчук, що живе недалеко від міста Ітуна, провінція Саскачеван, Канада.

За словами Савчука, він разом із сином займалися стандартною процедурою обстеження поля на предмет сміття і натрапили на незвичайний об'єкт. Спочатку канадці подумали, що це звичайне сміття, але численні шари обвуглених композитних волокон змусили їх запідозрити, що це космічне сміття.

Савчук пояснив, що він не дуже розбирається в цьому, адже не будує космічні кораблі, а займається сільським господарством. Група астрономів дізналася про цей випадок і виїхала на місце події, щоб вивчити можливого прибульця з космосу.

Вони підтвердили, що це дійсно космічне сміття, яке, найімовірніше, пов'язане з ракетою компанії SpaceX, запущеною ще в лютому цього року. Астрофізик Джонатан Макдауелл припустив, що цей уламок може бути пов'язаний із космічним кораблем Crew Dragon, який доставив астронавтів на Землю з Міжнародної космічної станції.

Деякі частини ракет і космічних кораблів можуть відколотися від них і згоріти при вході в атмосферу, але деякі можуть пережити цю подорож і впасти на землю. Савчук тепер сподівається продати свою знахідку і частину виручених грошей використати для будівництва хокейного поля в місті Ітуна.

За статистикою, подібне космічне сміття найчастіше падає в океан, але іноді може падати і на сушу. Наприклад, 2 роки тому в Австралії було виявлено уламок космічного корабля SpaceX. З огляду на високу швидкість такі уламки можуть завдати значної шкоди.

Нагадаємо, нещодавно американська аерокосмічна приватна компанія SpaceX оголосила про бронювання місць для польоту в космос. Перші місії для людей відбудуться на орбіту Землі.

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