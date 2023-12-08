Дворічна дівчинка померла внаслідок рідкісного голубиного вірусу: що це за хвороба і симптоми

Вона п'ята людина, яка померла від цієї хвороби.

В Австралії дитина померла після зараження рідкісним вірусом, який зазвичай вражає лише голубів.

Про це пише nypost.com.

Неназвану дворічну дівчинку було доставлено до лікарні принца Вельського в Рандвіку, Новий Південний Вельс, після трьох тижнів нудоти, блювання і симптомів, схожих на застуду, повідомили Центри з контролю та профілактики захворювань.

Усього за шість місяців до появи симптомів вона закінчила другий курс хіміотерапії для лікування гострого пре-В-клітинного лімфобластного лейкозу.

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Її стан продовжував погіршуватися і через чотири дні у неї розвинувся синдром фебрильної епілепсії, пов'язаної з інфекцією, і почалися епілептичні напади.

Лікарі провели безліч тестів, зокрема магнітно-резонансну томографію (МРТ), аутоімунні дослідження, оцінку генетичних аномалій та тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які перевіряли наявність бактеріальних, грибкових, вірусних або мікобактеріальних патогенів, але всі вони не виявили нічого.

Дівчинці давали противірусні препарати, антибіотики та протисудомні препарати, щоб допомогти вилікувати набряк мозку та зменшити дискомфорт, але ніщо не полегшило її симптоми, оскільки мозок продовжував набрякати.

Вона померла через 27 днів після вступу до лікарні.

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Після її смерті медичні аналізи показали, що вона є носієм важкого штаму пташиного параміксовірусу-1 APMV-1, що спричиняє хворобу Ньюкасла. Хвороба Ньюкасла - це висококонтагіозне і смертельне вірусне захворювання, що вражає птахів і свійську птицю (зазвичай голубів), назване на честь міста, де воно було вперше виявлено 1926 року.

Медичні експерти дійшли висновку, що дитина померла від набряку мозку, спричиненого інфекцією, яка почалася у неї в носі або роті через можливу дію фекалій або рідин заражених голубів.

Перший документально підтверджений випадок зараження людини APMV-1 було зареєстровано в Австралії 1942 року. Відтоді в усьому світі було зареєстровано 485 випадків захворювання людей, більше половини з яких зареєстровано у Сполученому Королівстві. Чотири людини померли у Нідерландах, США, Китаї та Франції. У поодиноких випадках вірус заражає людей і зазвичай спричиняє лише кон'юнктивіт.

Експерти зазначають, що цей випадок наголошує на зв'язку з лікуванням лейкемії, інфекційними тригерами та неврологічними ускладненнями, особливо у молодих пацієнтів.

Нагадаємо, дівчина з неймовірно рідкісним захворюванням чхає 12000 разів на день. Їй довелося кинути школу.

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