Дворічного хлопчика знайшли мертвим у ліжечку після гри у парку: відома причина трагедії

Убита горем матір розповіла про трагічну смерть свого сина за декілька годин після гри у британському парку.

Жінка на ім'я Кетрін Брамфітт розповіла, що маленький Альбі, якому було лише два роки, не прокинувся наступного ранку після того, як вона відвела його до місцевого парку напередодні.

Трагедія сталася 29 травня 2021 року, пише liverpoolecho.co.uk.

Вона та інші її діти страждали на вірусну інфекцію, коли Альбі теж захворів. Кетрін поклала малюка до ліжка з братами Дженсоном і Калебом, вважаючи, що найгірше позаду.

На жаль, коли вона пішла перевірити його, то виявила, що хлопчик не відповідає. Жінка відчайдушно намагалася зробити серцево-легеневу реанімацію, але було надто пізно. Пізніше вона дізналася, що Альбі помер від бронхопневмонії, яка спричиняє запалення легень.

"Він був таким щасливим та зухвалим, типовий дворічний хлопчик. Він був чудовий. Альбі був відомою дитиною в цьому районі, всі любили його", - поділилася жінка.

Через трагедію Кетрін та її діти переїхали до іншого будинку.

Нагадаємо, чоловік пережив клінічну смерть та розповів, що бачив. Він заявив, що ангели розповіли, коли його собака та брат мали померти — і це здійснилося.

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