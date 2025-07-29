Дворічний хлопчик вкусив смертельно небезпечну змію: чим це закінчилося

Кобра / © Pixabay

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У селі Банкатва у східному індійському штаті Біхар дворічний Ґовінда Кумар грався біля свого дому, коли помітив змію завдовжки приблизно 1 м і схопив її. Малюк вкусив змію і знепритомнів.

Про це пише The Telegraph.

За словами родичів, змія напала на дитину, обвила її руки та намагалася вкусити. Однак замість того, щоб заплакати чи злякатися, маленький Ґовінда схопив голову змії ротом і з усієї сили стиснув щелепи — про це розповіла бабуся хлопчика Матешварі Деві.

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Після контакту з отрутою дитина знепритомніла, але її вчасно доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу. Наразі хлопчик уже вдома, виписаний із медичного закладу.

Кобра померла на місці.

«Я перекладала дрова біля хати, коли з’явилася кобра. Дитина, мабуть, побачила, як вона повзе, і схопила її. Ми підбігли до нього й побачили, що він затиснув голову змії в роті. Ми розняли змію з його рота й рук. Кобра померла одразу, а дитина знепритомніла», — розповіла бабуся хлопчика.

Після інциденту родичі спочатку відвезли хлопчика до місцевого медпункту, а згодом — до державного медичного коледжу та лікарні в Беттіяху, де над порятунком малюка працювали спеціалісти.

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У педіатричному відділенні повідомили, що під час сезону дощів щомісяця до них надходить до шести випадків укусів змій. Однак така ситуація виникла вперше.

Кобри належать до надзвичайно отруйних змій. Їхні укуси можуть спричинити параліч дихання і стати смертельними вже за кілька годин.

«Хлопчик прибув до нас у свідомому стані, але з набряком обличчя та рота — через реакцію слизової на отруту. Ми кілька разів уточнювали в батьків, чи його не вкусила кобра, щоби виключити потрапляння отрути в кров. Вони підтвердили, що саме дитина вкусила кобру, а не навпаки», — розповів доцент педіатрії GMCH Беттіях, доктор Саураб Кумар.

«Дитина проковтнула частину змії, тому отрута потрапила до шлунково-кишкового тракту, а не в кров, як це буває в разі укусів, що викликають нейротоксичну дію. Ми дали йому протиалергічні препарати й залишили під наглядом. Оскільки протягом 48 годин не з’явилися симптоми, у суботу його виписали», — пояснив Кумар.

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Він також зауважив, що смерть кобри, ймовірно, стала наслідком ушкоджень голови та ротової частини, спричинених укусом дитини.

Нагадаємо, торік в Індії трапився схожий інцидент із чоловіком: його вкусила змія, але той не розгубився та тричі вкусив її у відповідь. Рептилія померла, а чоловік потрапив до лікарні.