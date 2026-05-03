Світ
114
Двоє американських солдатів зникли під час військових навчань

Зникнення військових сталося 2 травня поблизу навчального полігону Кап Драа у Марокко.

Американські військові

Американські військові / © Associated Press

Двоє американських солдатів зникли безвісти на південному заході Марокко під час багатонаціональних військових навчаннях у цій північноафриканській країні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Африканське командування США (Africom).

США, Марокко та інші країни, що беруть участь у навчаннях «Африканський лев», розпочали пошуково-рятувальну операцію.

«Інцидент все ще розслідується, пошуки тривають», — йдеться у заяві Africom.

Зникнення військових сталося 2 травня поблизу навчального полігону Кап Драа, що неподалік від Тан Тана біля побережжя Атлантичного океану.

Навчання розпочалися у квітні та проходять у чотирьох країнах, включаючи Туніс, Гану та Сенегал. Їхнє завершення заплановано на початок травня.

«Африканський лев», що проводиться з 2004 року, є найбільшими щорічними спільними військовими навчаннями США на континенті, і зазвичай у них беруть участь високопосадовці США та їхніх ключових африканських союзників.

Американські військові представники заявили, що щорічні багатонаціональні навчання слугують майданчиком для зміцнення регіональної співпраці у сфері безпеки та підвищення готовності сил-учасниць до глобальних криз.

Нагадаємо, раніше у Литві під час спільних військових навчань союзників по НАТО стався серйозний інцидент, внаслідок якого постраждав військовослужбовець з Бельгії. Подія трапилася під час виконання вправ з бойової стрільби.

