Двоє чоловіків принесли труп товариша на пошту, щоб отримати його пенсію за тиждень

Тіло чоловіка доправили до поштового відділення, оскільки була обов'язковою присутність отримувача пенсії.

У США двоє чоловіків увійшли до поштового відділення міста Карлоу з трупом 66-річного чоловіка і намагалися отримати його тижневу пенсію.

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Про це повідомляє Daily Star.

Дивний інцидент стався у американському місті Карлоу об 11.30 у п’ятницю. До поштового відділення Хозі на Стейплстаун-роуд зайшов чоловік, щоб отримати тижневу пенсію за свого товариша. Коли ж працівник пошти пояснив йому, що отримувач має бути обов'язково присутнім, чоловік пішов, а через деякий час повернувся з двома товаришами, включаючи одного чоловіка років 60, який "не тримався на ногах", тож його підперли об стіну.

Працівниця пошти запідозрила неладне. Пенсію вона не видала, а на місце викликала поліцію та медиків. Останні констатували смерть пенсіонера.

Померлим виявився 66-річний житель Поллертон-роуд. Поліція з'ясовує причини смерті чоловіка та обставини справи.

Нагадаємо, що на чемпіонаті з шахів представник Польщі став героєм соцмереж завдяки своїй незвичайній реакції на невдачу. Він поступився супернику з Вірменії Тиграну Петросяну, а усвідомивши свій програш, він різко сперся на спинку стільця та полетів додолу.

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