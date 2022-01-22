Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Двоє чоловіків принесли труп товариша на пошту, щоб отримати його пенсію за тиждень

Двоє чоловіків принесли труп товариша на пошту, щоб отримати його пенсію за тиждень

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Двоє чоловіків принесли труп товариша на пошту, щоб отримати його пенсію за тиждень

Тіло чоловіка доправили до поштового відділення, оскільки була обов'язковою присутність отримувача пенсії.

У США двоє чоловіків увійшли до поштового відділення міста Карлоу з трупом 66-річного чоловіка і намагалися отримати його тижневу пенсію.

Про це повідомляє Daily Star.

Дивний інцидент стався у американському місті Карлоу об 11.30 у п’ятницю. До поштового відділення Хозі на Стейплстаун-роуд зайшов чоловік, щоб отримати тижневу пенсію за свого товариша. Коли ж працівник пошти пояснив йому, що отримувач має бути обов'язково присутнім, чоловік пішов, а через деякий час повернувся з двома товаришами, включаючи одного чоловіка років 60, який "не тримався на ногах", тож його підперли об стіну.

Працівниця пошти запідозрила неладне. Пенсію вона не видала, а на місце викликала поліцію та медиків. Останні констатували смерть пенсіонера.

Померлим виявився 66-річний житель Поллертон-роуд. Поліція з'ясовує причини смерті чоловіка та обставини справи.

Нагадаємо, що на чемпіонаті з шахів представник Польщі став героєм соцмереж завдяки своїй незвичайній реакції на невдачу. Він поступився супернику з Вірменії Тиграну Петросяну, а усвідомивши свій програш, він різко сперся на спинку стільця та полетів додолу.

Читайте також:

Наступна публікація