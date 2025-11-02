У поїзді сталася масштабна різанина: 10 людей поранено, 9 у критичному стані

Потяг / © Associated Press

Реклама

У поїзді, що прямував до Лондона невідомі з ножами раптово атакували пасажирів.

Про це повідомляє Associated Press.

За офіційною інформацією, напад стався у суботу ввечері на поїзді, що прямував із Донкастера до лондонського вокзалу Кінгс-Крос.

Реклама

Інцидент стався, коли потяг рухався на південь у напрямку міста Гантінгдон — невеликого ринкового містечка неподалік Кембриджа.

Свідки повідомляють, що після прибуття поїзда станцію оточили, а на платформі працювали експерти у захисних костюмах разом із службовими собаками. Напад, за попередніми даними, вдалося локалізувати без подальшого поширення.

Поліція графства Кембриджшир уточнила, що виклик про інцидент надійшов о 19:39 за місцевим часом. Двох підозрюваних затримали безпосередньо на станції Гантінгдон, розташованій приблизно за 120 кілометрів від Лондона.

«Десять осіб доставлено до лікарень, дев’ять із них мають поранення, небезпечні для життя», — йдеться у заяві поліції. — «Подію оголошено масштабною, і Служба протидії тероризму допомагає у з’ясуванні всіх деталей».

Реклама

За даними правоохоронців, двох підозрюваних вже затримано. Під час операції силовики застосували спеціальний протокол «Plato» — національний сигнал, який активують у разі потенційної терористичної атаки. Згодом цей рівень тривоги було знято, однак поліція поки що не розголошує мотивів нападників.

«Ми проводимо невідкладні слідчі дії, щоб встановити, що саме сталося. Знадобиться певний час, перш ніж ми зможемо підтвердити деталі. На цьому етапі недоречно робити припущення щодо причин нападу», — заявив головний суперинтендант поліції Кріс Кейсі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у своєму зверненні заявив, що його «думки з усіма постраждалими після цього жахливого інциденту».

Мер Кембриджширу та Пітерборо Пол Брістоу повідомив про «жахливі сцени» у поїзді, висловивши підтримку потерпілим і вдячність екстреним службам за оперативність.

Реклама

Компанія London North Eastern Railway (LNER), яка обслуговує потяги на східному напрямку, підтвердила, що подія сталася на одному з її рейсів. Перевізник попередив пасажирів про значні затримки та порушення руху через розслідування інциденту.

Наразі поліція продовжує роботу на місці події, опитує очевидців і аналізує записи з камер відеоспостереження. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київській електричці молодик з ножем напав на пасажира.