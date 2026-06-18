Двоє чоловіків всиновили немовля і закатували його до смерті: як суд покарав подружжя

Подружжя, яке закатувало 13-місячного всиновленого малюка / © Поліція Ланкаширу

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У Великій Британії завершився гучний судовий процес над подружжям, яке закатувало 13-місячного сина. Прийомного батька засуджено до довічного ув’язнення, а його партнер отримав 25 років тюрми.

Про це пише LadBible.

Вирок за знущання і вбивство дитини

37-річний Джеймі Варлі з Блекпула отримав довічний термін без можливості умовно-дострокового звільнення після того, як суд визнав його винним у вбивстві та сексуальному насильстві над 13-місячним усиновленим Престоном Деві. Відтак чоловік більше ніколи не вийде на свободу.

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Суддя Джастіс Тернер, оголошуючи вирок, понад годину викладав деталі справи та наголосив, що засуджений піддавав хлопчика «безперервним знущанням та нехтуванню».

«Коли Престона передали під вашу опіку, він був здоровою дитиною. Ви, Варлі, несли головну відповідальність за догляд за Престоном у денний час. На жаль, вночі Престон виявлявся неспокійним, але в іншому його описували як дитину, з якою було дуже легко. Я впевнений, що ваше зростальне та егоїстичне роздратування щодо Престона зіграло принаймні певну роль у такому жахливому поводженні з ним у наступні тижні. Ваш професійний досвід вчителя, а також чарівність та легка манера спілкування допомогли заспокоїти соціальних працівників, переконавши їх, що все гаразд, хоча це було зовсім не так», — розповів суддя.

«У Престона стався напад. Ви зняли це на відео. Я впевнений, що це було викликано вашими подальшими знущаннями. Його губи посиніли. Він явно потребував термінової медичної допомоги. Ви були єдиною людиною з Престоном того дня. Це зробили ви. Ви вбили його», — додав Тернер.

Оголошуючи остаточний вирок, суддя підкреслив: «Тяжкість вашого злочину винятково висока, і належною відправною точкою є довічне ув’язнення. Довічне ув’язнення — це крайній захід для справ надзвичайної тяжкості. Це справа надзвичайної тяжкості. Ви ніколи не матимете права на умовно-дострокове звільнення. Ви залишитеся у в’язниці до кінця свого життя».

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Партнера Варлі, 32-річного Джона Макгоуена-Фазакерлі, визнали винним у тому, що він допустив смерть дитини, а також у сексуальному насильстві. Йому призначили 25 років позбавлення волі.

Представник уряду охарактеризував це як «жахливу справу злих знущань над вразливою дитиною» та підтвердив початок незалежного розслідування.

«Місцева влада замовила незалежну перевірку, і незалежна національна комісія з огляду практики захисту дітей працюватиме з ними, щоб розібратися в цій жахливій справі. Комісія опублікує свої висновки якнайшвидше», — повідомив речник.

Подробиці про злочин

У квітні 2023 року шкільний вчитель Варлі та його партнер Макгоуен-Фазакерлі — менеджер із фінансових продажів, який свого часу закінчив приватну школу, — офіційно всиновили дев’ятимісячного Престона. 15 червня 2026 року, після восьмитижневого судового розгляду, обох чоловіків було визнано винними у злочинах проти дитини.

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Протягом чотирьох місяців перебування під їхньою опікою малюк систематично ставав жертвою фізичного та сексуального насильства, а також знущань, що включали створення непристойних фото- та відеоматеріалів. Загалом на тілі дитини було виявлено 40 травматичних пошкоджень.

Варлі, який брав річну відпустку на роботі заради процесу всиновлення, визнаний винним у вбивстві, серії епізодів жорстокого поводження, сексуальному насильстві, виготовленні та поширенні дитячої порнографії. Його партнера, Макгоуена-Фазакерлі, визнано винним у допущенні смерті дитини, жорстокому поводженні та сексуальному насильстві.

Під час судових засідань стало відомо, що після передачі під опіку Престона тричі госпіталізували до лікарні Вікторії в Блекпулі. Попри те, що долю хлопчика відстежував «легіон професіоналів», включно з медиками та соціальними працівниками, трагедії не вдалося запобігти. Наразі триває перевірка роботи соціальних служб.

Заява матері Престона

Престона було вилучено в його біологічної матері, 42-річної Сари Деві, на підставі екстреного розпорядження Ради Олдхема. Під час оголошення вироку вона зачитала заяву потерпілої:

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«Тієї секунди, коли його поклали мені на руки, я безтямно закохалася в нього. Він був моїм малюком, моїм єдиним сином, і з того дня я ніколи не хотіла його відпускати. Перші сім місяців його життя мені пощастило провести з ним дорогоцінний час. У нього була найпрекрасніша усмішка, здатна освітити будь-яку кімнату, і наш зв’язок був помітний усім. Ці спогади мали б приносити мені втіху, але натомість вони змішалися з болем, бо я знаю, через що ви змусили його пройти в останні місяці».

Сара продовжила: «Мій світ закінчився. Частина мене померла разом із ним. Але ще нестерпнішим є те, що його смерть не була випадковістю — це був жорстокий вчинок, те, на що він не заслуговував, те, що ніколи не повинно було статися».

Додамо, що сама Деві 1998 року, будучи 14-річним підлітком, отримала тюремний термін за «невимовно жорстоке» вбивство пенсіонера, і після того неодноразово потрапляла до місць позбавлення волі.

До слова, в Одесі до довічного ув’язнення засудили 32-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство 7-річної сусідки. Злочинець втерся в довіру до дитини, пригощаючи її солодощами та розважаючи.

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