Двоє хлопців загинули від саморобних феєрверків: подробиці

Святкування Нового року в німецькому місті Білефельд завершилося трагедією, про яку вранці у четвер повідомила місцева поліція. Двоє юнаків віком 18 років дістали смертельні поранення внаслідок вибуху саморобних феєрверків.

Про це повідомляє DW.

Як повідомили у медіа, трагічні випадки сталися у різних частинах міста на території федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними правоохоронців, обидва загиблих отримали важкі травми обличчя після того, як підпалили саморобні піротехнічні вироби. Наразі триває офіційне розслідування.

Проте попередні результати вказують на відсутність неправомірних дій або втручання сторонніх осіб. Влада розглядає ці випадки як нещасні випадки, спричинені використанням небезпечних саморобних пристроїв.

