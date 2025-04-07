ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Двоє людей померли під час масового напівмарафону — одному з них було лише 20 років

Трагедія сталася в Іспанії під час марафону Movistar Madrid.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Двоє людей померли під час масового напівмарафону — одному з них було лише 20 років

Двоє людей померли під час престижного забігу в Іспанії Фото ілюстративне / © Associated Press

Двоє людей померли під час престижного напівмарафону Movistar Madrid у столиці Іспанії.

Про це передає Eldiario.es.

Один із учасників — 35-річний чоловік — знепритомнів за 500 м до фінішу. В нього стався серцевий напад. Спортсмена намагалися врятувати за допомогою серцево-легеневої реанімації, після чого його було доправлено до лікарні, де він, на жаль, не вижив.

Ще одним загиблим через проблеми із серцем став 20-річний спортсмен. Його також доправили до лікарні з марафонської траси у важкому стані. Проте медики не змогли його врятувати.

У марафоні в Мадриді взяли участь 27 тис. людей. До медиків по допомогу звернулися 50 учасників. Передусім спортсмени зазнали теплового удару. Також лікарі констатували фізичне виснаження та інші проблеми із самопочуттям людей.

Напівмарафон є дисципліною легкої атлетики, яка є забігом на дистанцію 21,0975 км, що вдвічі менше марафонської (42 км 195 м).

Нагадаємо, 92-річний чоловік пробіг 42-кілометровий марафон 30 разів поспіль. Італійський пенсіонер Антоніо Рао завершив свій 30-й поспіль Римський марафон менш ніж за сім годин.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie