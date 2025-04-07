Двоє людей померли під час престижного забігу в Іспанії Фото ілюстративне / © Associated Press

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Двоє людей померли під час престижного напівмарафону Movistar Madrid у столиці Іспанії.

Про це передає Eldiario.es.

Один із учасників — 35-річний чоловік — знепритомнів за 500 м до фінішу. В нього стався серцевий напад. Спортсмена намагалися врятувати за допомогою серцево-легеневої реанімації, після чого його було доправлено до лікарні, де він, на жаль, не вижив.

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Ще одним загиблим через проблеми із серцем став 20-річний спортсмен. Його також доправили до лікарні з марафонської траси у важкому стані. Проте медики не змогли його врятувати.

У марафоні в Мадриді взяли участь 27 тис. людей. До медиків по допомогу звернулися 50 учасників. Передусім спортсмени зазнали теплового удару. Також лікарі констатували фізичне виснаження та інші проблеми із самопочуттям людей.

Напівмарафон є дисципліною легкої атлетики, яка є забігом на дистанцію 21,0975 км, що вдвічі менше марафонської (42 км 195 м).

Нагадаємо, 92-річний чоловік пробіг 42-кілометровий марафон 30 разів поспіль. Італійський пенсіонер Антоніо Рао завершив свій 30-й поспіль Римський марафон менш ніж за сім годин.

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