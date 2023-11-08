Двоє людей померли на курорті після проведеної дезінсекції від клопів

Подружня пара, яка відпочивала в Єгипті, померла після того, як їм стало погано в номері готелю на курорті Хургада. Під час розслідування було встановлено, що сусідню кімнату обкурили сильними хімікатами для знищення клопів.

Про результати розслідування інциденту, який трапився ще влітку 2018 року, повідомляє британське видання The Guardian.

Попередні припущення, що 69-річний Джон Купер і його 63-річна дружина Сьюзан померли через отруєння чадним газом або харчове отруєння, було спростовано.

Вирішальною була заява німецького туриста, який проживав у сусідньому номері та поскаржився на зараження постільними клопами. За його словами, він знайшов іншу кімнату для відпочинку своєї сім’ї та бачив, як до номера, на який він скаржився, увійшли троє людей з великою ємністю з інсектицидом. Люди пішли приблизно через 10 хвилин, опломбувавши двері.

Після того, як цю кімнату обробили інсектицидом, Купери, які щойно заселилися до суміжного номера не вийшли до сніданку. Коли до них зайшли, обоє відчували нездужання. За словами очевидців, в кімнаті був різкий неприємний запах.

До готелю викликали медиків, але через деякий час Джон помер. Його дружину доставили в лікарню, де вона також померла через кілька хвилин.

У цій справі тривають судові слухання.

Нагадаємо, у червні 2023 року у морі біля берега єгипетського курорту Хургада акула напала на 23-річного росіянина, який приїхав на відпочинок з Архангельської області.

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