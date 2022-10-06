Двоє мешканців Чукотки втекли від мобілізації на Аляску на маленькому човні

У маленькому човні росіяни пропливли близько 500 км, поки не дісталися території США.

На острові Святого Лаврентія штату Аляска американські правоохоронці затримали двох росіян, які на маленькому човні припливли з Чукотки, тікаючи від путінської мобілізації.

Про це пише місцеве видання Alaska's News Source.

Росіяни висадилися на острів Святого Лаврентія, у місті Гамбелл у вівторок 4 жовтня. Чоловіки розповіли місцевим, що вони росіяни і припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берингового моря. Вони пояснили, що переховуються від мобілізації. У маленькому човні втікачі пропливли близько 500 км.

Зараз росіян відправили до найбільшого міста Аляски – Анкориджа. Їх узяла під варту митно-прикордонна служба США. Наразі влада вирішує, що робити з утікачами – надати їм притулок чи відправити назад до Росії.

"Враховуючи нинішню підвищену напруженість у відносинах з Росією, сенатор Ден Салліван зателефонував міністрові внутрішньої безпеки і порозмовляв із ним. Після дзвінка митна та прикордонна служби реагують та проходять процедуру визначення дозволу цих осіб на в’їзд до Сполучених Штатів", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Аляски запевнив, що не очікує безперервного потоку людей з Росії, і зазначив, що такий інцидент – скоріше виключення, ніж тенденція.

Американський острів Святого Лаврентія розташований приблизно за 36 миль (58 км) від Чукотського півострова – ближче до Росії, ніж материкової частини Аляски, і з його мису видно російські території.

Нагадаємо, що у вересні понад двісті тисяч росіян залишили країну після оголошення диктатора Путіна про проведення військової мобілізації. Багато хто втік до сусідніх Грузії, Казахстану та Фінляндії.

А в самій Росії серед мобілізованих починається бунт. Понад 100 мобілізованих із Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.