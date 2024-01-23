Двоє морпіхів США загинули під час захоплення судна, що перевозило зброю до Ємену – подробиці операції

Пентагон назвав імена двох військових ВМС США, які загинули під час рейду в Аравійському морі.

Міністерство оборони США ідентифікувало двох морпіхів ВМС, які загинули 11 січня під час нічної операції з перехоплення зброї на невеликому іранському кораблі, призначеної для єменських хуситів. Загинули спеціальний оператор першого класу Крістофер Дж. Чемберс (37 років) і спецоператор другого класу Натан Гейдж Інграм (27 років).

Про це пише The New York Times.

"Ми з жалем повідомляємо, що після 10-денного ретельного пошуку два наших зниклих військовослужбовці ВМС США не були знайдені, і їхній статус було змінено на загиблих", - повідомило Центральне командування США у соцмережі X.

Як розповіли у Пентагоні, під час операції в Аравійському морі біля берегів Сомалі був шторм з висотою хвиль 2,4 метра. Коли "морські котики" наблизилися до підозрілого корабля та почали підійматися на його борт, хвиля збила в море одного спецпризначенця, а інший пірнув за ним.

Загиблі моряки ВМС США Крістофер Дж. Чемберс та Натан Гейдж Інграм / Фото: The New York Times

Військові ВМС США затонули, перш ніж їх вдалося врятувати.

Подробиці операції

Крістофер Дж. Чемберс і Натан Гейдж Інграм загинули 11 січня, коли вони на двох малопомітних бойових швидкохідних катерах, за якими стежили гелікоптери та безпілотники, хотіли висадитися на невеликий вантажний корабель в Аравійському морі біля узбережжя Сомалі.

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Спільна пошукова операція військово-морських сил США, Іспанії та Японії тривала більше тижня.

За словами Міністерства оборони США, результатом місії в Аравійському морі стало захоплення компонентів балістичних і крилатих ракет іранського виробництва, які призначалися для хуситів в Ємені.

Це був перший випадок, коли американські сили захопили іранську зброю, яку відправляли бойовикам-хуситам від тоді, як вони почали атакувати в листопаді 2023 року комерційні судна в Червоному морі.

Смерть моряків викликали сумніви щодо планування та проведення рейду

За словами Еріка Демінга, старшого начальника SEAL (військовий підрозділ спеціального призначення Військово-морських сил США - ред.) у відставці, який виконував подібні місії, подробиці аварії спантеличили багатьох нинішніх і колишніх військових ВМС.

Протягом останніх років Військово-морський флот США неодноразово використовував есмінці для перехоплення кораблів із зброєю, що прямували до Ємену, без жодних інцидентів.

"Чому командир оперативної групи SEAL вирішив сісти на борт вантажного судна повільного вночі в небезпечному морі, а не чекати кращих умов?", - зауважив Ерік Демінг.

За його словами, морські котики під час посадки на борт стандартно мають при собі плавзасоби та локаційні маячки.

Демінг зауважив, що якби ці заходи безпеки були дотримані, а швидкохідні катери та гелікоптери ВМС були в безпосередній близькості до місця проведення операції, тоді як могли загинути двоє військових.

"Для багатьох із нас це не має сенсу. Мабуть, щось ще пішло не так", - прокоментував він.

Відділ спеціальних бойових дій ВМС, до складу якого входять морські котики, відмовився від коментарів, заявивши, що інцидент все ще розслідується.

"Деталі того, що сталося, будуть ретельно розслідувані. До того часу було б недоречно спекулювати на подробицях інциденту, а також робити припущення щодо того, що призвело до зникнення наших моряків", - сказав речник.

Нагадаємо, Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Секторі Гази (деталі).

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