ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Двоє полонених КНДР в Україні хочуть виїхати до Південної Кореї: лист став сенсацією

Двоє північнокорейських солдатів, захоплених українськими військами, написали листа з бажанням переїхати до Південної Кореї. Уряд Південної Кореї готовий прийняти полонених, якщо їхні наміри будуть підтверджені.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Солдати Північної Кореї

Солдати Північної Кореї / © Associated Press

Двоє північнокорейських військових, які потрапили в полон в Україні під час бойових дій на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.

Про це повідомив активіст із Сеула, голова організації північнокорейських перебіжчиків Чан Се-юль, передає Yonhap News.

За його словами, обидва полонені — молоді солдати віком близько 20 років — написали відповідного листа ще у жовтні. Це сталося під час їхньої зустрічі з південнокорейським документалістом у таборі для військовополонених поблизу Києва. Лист було передано активістам на початку цього місяця.

У зверненні військові зазначили, що ухвалили рішення вирушити до Південної Кореї, вважаючи її громадян “своїми батьками та братами”. Вони також подякували всім, хто підтримав їх і переконав, що ситуація, в якій вони опинилися, є “не трагедією, а початком нового життя”.

“Завдяки підтримці народу Республіки Корея в нас почали з’являтися нові мрії та прагнення”, — йдеться у листі.

Північнокорейські військовополонені привернули увагу міжнародних медіа після того, як у січні президент України Володимир Зеленський повідомив про їхнє захоплення українськими силами під час бойових дій у Курській області Росії.

Чан Се-юль зазначив, що лист остаточно підтверджує намір обох бранців залишити Північну Корею. Раніше, у лютому, про бажання виїхати до Південної Кореї заявляв лише один із них під час зустрічі з південнокорейським парламентарем.

За даними активіста, з жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії близько 15 тисяч військовослужбовців для підтримки війни проти України.

Уряд Південної Кореї вже поінформував українську сторону про свою готовність прийняти північнокорейських військовополонених у разі офіційного підтвердження їхнього наміру переїхати.

Раніше повідомлялося, що північнокорейських робітників відправляють на роботу в Росію, “як рабів”, а гроші за їхню працю йдуть до кишені Кім Чен Ина і його режиму.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie