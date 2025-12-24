Двоє полонених КНДР в Україні хочуть виїхати до Південної Кореї: лист став сенсацією

Солдати Північної Кореї / © Associated Press

Реклама

Двоє північнокорейських військових, які потрапили в полон в Україні під час бойових дій на боці Росії, заявили про бажання виїхати до Південної Кореї.

Про це повідомив активіст із Сеула, голова організації північнокорейських перебіжчиків Чан Се-юль, передає Yonhap News.

За його словами, обидва полонені — молоді солдати віком близько 20 років — написали відповідного листа ще у жовтні. Це сталося під час їхньої зустрічі з південнокорейським документалістом у таборі для військовополонених поблизу Києва. Лист було передано активістам на початку цього місяця.

Реклама

У зверненні військові зазначили, що ухвалили рішення вирушити до Південної Кореї, вважаючи її громадян “своїми батьками та братами”. Вони також подякували всім, хто підтримав їх і переконав, що ситуація, в якій вони опинилися, є “не трагедією, а початком нового життя”.

“Завдяки підтримці народу Республіки Корея в нас почали з’являтися нові мрії та прагнення”, — йдеться у листі.

Північнокорейські військовополонені привернули увагу міжнародних медіа після того, як у січні президент України Володимир Зеленський повідомив про їхнє захоплення українськими силами під час бойових дій у Курській області Росії.

Чан Се-юль зазначив, що лист остаточно підтверджує намір обох бранців залишити Північну Корею. Раніше, у лютому, про бажання виїхати до Південної Кореї заявляв лише один із них під час зустрічі з південнокорейським парламентарем.

Реклама

За даними активіста, з жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії близько 15 тисяч військовослужбовців для підтримки війни проти України.

Уряд Південної Кореї вже поінформував українську сторону про свою готовність прийняти північнокорейських військовополонених у разі офіційного підтвердження їхнього наміру переїхати.

Раніше повідомлялося, що північнокорейських робітників відправляють на роботу в Росію, “як рабів”, а гроші за їхню працю йдуть до кишені Кім Чен Ина і його режиму.