Двоє росіян у Європі вербували найманців до ПВК “Вагнер”: їхню справу слухає суд

У середу, 16 жовтня, у польському місті Кракові розпочався судовий процес у справі двох росіян Олексія Т. та Андрія Г., яких звинувачують у вербуванні на заборонену міжнародним правом найману військову службу та в участі в організованій збройній терористичній організації.

Про це повідомляє польський телеканал TVN 24.

Слідство вважає, що підозрювані працювали на Службу зовнішньої розвідки (СВР) РФ.

“Вони вербували польських громадян або іноземців, які проживають в Республіці Польща, для міжнародної найманської військової служби, забороненої законом, діючи в рамках спілки під назвою ПВК Wagner Group”, – сказав прокурор у залі суду, зачитуючи обвинувальний акт.

З цією метою вони мали розклеїти 3000 стікерів із рекламою служби у ПВК "Вагнер" у громадських місцях у Кракові та Варшаві. Стікери містили QR-код із контактами вербувальників.

За свою діяльність вони повинні були отримати пів мільйона російських рублів (близько 5 тисяч доларів США).

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Як повідомляє Polskie Radio, обвинувачені могли також розповсюджувати плакати, що висміюють політику Європейського Союзу, як в польських містах, так і в Берліні та Парижі. До ЄС вони потрапили через Туреччину.

Один із підозрюваних, Андрій Г., свою провину на суді не визнав і від пояснень відмовився. На досудовому слідстві він говорив, що мав на меті лише заробіток і не усвідомлював наслідків своїх дій.

Допит другого підозрюваного відбудеться на засіданні 4 листопада.

Нагадаємо, минулого року польські ЗМІ писали, що у Кракові та Варшаві невідомі розклеювали листівки із закликами приєднатися до ПВК "Вагнер". Ці "запрошення" містять QR-код, який веде на російськомовний сайт.

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