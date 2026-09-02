Туристи під час походу знайшли стару банку і отримали мільйони: їх ошелешило те, що було всередині

Скарб у Чехії. Фото: 123RF, Facebook

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На південно-західному схилі гори Звічина в передгір’ї Крконоше, поблизу міста Двур-Кралове-над-Лабем у Чехії, двоє туристів знайшли справжній скарб.

Про це пише fakt.pl.

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Як вдалось знайти скарби

Двоє туристів йшли полем. Раптом їхню увагу привернула банка, захована у кам’яному насипі.

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Усередині було 598 золотих монет. Вони були розташовані в 11 щільних колонах, а окремі пакети були закріплені чорною тканиною. Але на цьому відкриття не закінчилося. Приблизно за метр від них туристи знайшли другий контейнер — цього разу залізну скриню. Усередині було заховано більше цінних речей, зокрема 16 коробок для сигарет або табакерок, 10 браслетів, ланцюжок з маленьким ключиком, гребінець, пудреницю та невеликий срібний гаманець з металевої сітки.

Загальна вага скарбу становила приблизно 7 кг. Вага лише золота, що містився в монетах, оцінювалася приблизно в 3,7 кг. Ті, хто знайшов скарб, не намагалися його приховати. Вони передали його до музею Східної Чехії в Градці Кралове, де й розпочалося дослідження цієї надзвичайної знахідки.

Швидко стало зрозуміло, що історія скарбу може бути набагато складнішою, ніж спочатку підозрювалося. Монети датуються 1808–1915 роками. Серед них були предмети з Франції, Бельгії, Австро-Угорщини, Османської імперії, Росії, Румунії та Італії.

Дослідників також зацікавило, чого не вистачало у скарбі. Він не містив типових німецьких чи чехословацьких монет, яких можна було б очікувати від сховища, захованого в цій частині Європи.

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Додатковою підказкою є маркування, помітне на деяких австро-угорських монетах. Ймовірно, їх карбували в Сербії та Боснії у 1920-х та 1930-х роках. Це свідчить про те, що принаймні частина золота залишалася на Балканах ще довго після того, як монети були карбовані, і лише пізніше потрапила до Карконошських гір.

Хто сховав скарб у передгір’ях Карконоше?

Найбільша загадка, однак, залишається нерозкритою. Залишається невідомим, хто зібрав цінності, чому вони вирішили їх сховати і, що найважливіше, чому вони так і не повернулися за ними.

Одна з гіпотез припускає, що скарб міг бути захований у бурхливий період до або під час Другої світової війни. У 1938 році, після Мюнхенської угоди, частина Чехословаччини була окупована Третім Рейхом, а наступні роки принесли окупацію, переслідування та Голокост.

Скарб також міг бути захований після закінчення війни, коли німецьке населення виселяли з Чехословаччини. Також розглядаються комуністичний період та валютна реформа 1953 року.

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Навіть невідомо, чи належали цінності чеху, німцю чи єврею. Без додаткових документів чи інших підказок ідентифікувати особу, яка сховала активи, може бути неможливо.

Цікаво, що експерти кажуть, що спосіб збору монет може свідчити про те, що це не була типова нумізматична колекція. Хтось міг купувати різні монети переважно заради золота, яке вони містили. Тому вони були радше способом зберігання багатства, ніж пристрастю до колекціонування.

Ті, хто знайшов скарб у горах, отримали цілий статок

У 2026 році було прийнято рішення про винагороду для чесних знахідників. Влада Кралоградецького краю вирішила виплатити їм загалом приблизно 11,7 мільйона чеських крон (24,9 мільйонів гривень). За даними чеських ЗМІ, це рекордна винагорода за знахідку такого типу в історії регіону.

Таким чином, випадкова експедиція двох туристів виявилася вартістю цілого статку. Однак сам скарб може коштувати набагато більше, ніж ціна дорогоцінного металу, який він містить. Для істориків монети та інші артефакти дають підказки щодо подій, що відбулися десятиліття тому. Поки що найважливіше питання залишається без відповіді: хто сховав кілограми золота серед скель у чеських горах, і що сталося з його власником?

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