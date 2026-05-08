Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Реклама

У Польщі поблизу міста Новий Томишль (Великопольське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Українці потрапили у ДТП в Польщі — що відомо

Повідомляється, що аварія відбулася 7 травня близько 15:00 на обласній дорозі № 307 у селі Поражин, що розташоване приблизно за 40 км від Познані. За попередніми даними правоохоронних органів, автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 22-річний українець, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою.

Реклама

Внаслідок отриманих травм водій та його 20-річна пасажирка, також громадянка України, померли на місці події. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати життя молодих людей. Інформація про імена загиблих та регіони їхнього походження наразі не розголошується.

Під час перевірки даних поліція встановила важливу деталь щодо водія легковика. Відомо, що 22-річний українець мав чинну судову заборону на керування транспортними засобами. Наразі польські співробітники поліції продовжують розслідування для встановлення всіх обставин та причин смертельної аварії.

Українці загинули у ДТП в Польщі — фото

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Нагадаємо, під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія сталася сьогодні, 3 травня, близько 18:00.

Новини партнерів