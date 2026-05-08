ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2769
Час на прочитання
2 хв

Двоє українців загинули в страшній ДТП у Польщі — подробиці (фото)

Двоє молодих українців загинули у ДТП поблизу польського Нового Томишля.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

У Польщі поблизу міста Новий Томишль (Великопольське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Українці потрапили у ДТП в Польщі — що відомо

Повідомляється, що аварія відбулася 7 травня близько 15:00 на обласній дорозі № 307 у селі Поражин, що розташоване приблизно за 40 км від Познані. За попередніми даними правоохоронних органів, автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 22-річний українець, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок отриманих травм водій та його 20-річна пасажирка, також громадянка України, померли на місці події. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати життя молодих людей. Інформація про імена загиблих та регіони їхнього походження наразі не розголошується.

Під час перевірки даних поліція встановила важливу деталь щодо водія легковика. Відомо, що 22-річний українець мав чинну судову заборону на керування транспортними засобами. Наразі польські співробітники поліції продовжують розслідування для встановлення всіх обставин та причин смертельної аварії.

Українці загинули у ДТП в Польщі — фото

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Двоє українців загинули у страшному ДТП у Польщі Фото: OSP OPALENICA

Нагадаємо, під Києвом у селищі Гатне Фастівського району сталася смертельна ДТП, загинула дитина. Подія сталася сьогодні, 3 травня, близько 18:00.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2769
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie