У Єревані розслідують тероризм після нападу трьох чоловіків на відділок поліції

У столиці Вірменії після спроби трьох чоловіків з гранатами прорватися до відділку поліції в районі Нор Норк ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Про це, як повідомляє News.am із посиланням на інформацію у Слідчому комітеті Вірменії.

За повідомленням джерел, справу ініціювали "за фактом вторгнення трьох осіб до відділку поліції адміністративного району Нор Норк, погроз і вибуху в головному управлінні з розслідування злочинів, спрямованих проти основ конституційного порядку і громадської безпеки Слідчого комітету Вірменії", - йдеться у заяві.

Тривають слідчі та процесуальні, а також оперативно-розшукові дії для з'ясування всіх обставин нападу.

Поки не повідомляють, що саме вимагали нападники та чому вони намагались потрапити до відділку.

Відомо, що двоє з нападників отримали осколкові поранення внаслідок вибуху гранати, їх госпіталізували, а третього чоловіка, який тримав гранату, затримали спецпризначенці після тривалих переговорів із ним.

Переговори особисто вели керівник поліції Арам Ованесян і керівник кримінальної поліції Вардан Варданян.

Нагадаємо, вдень 24 березня в Єревані поблизу відділку поліції Нор Норка пролунав вибух.

Там зібралася група людей, які нібито вимагали звільнити людей, які, за їхніми словами, були незаконно затримані. Невідомі погрожували підірвати гранати.

На місце інциденту прибули спецназівці. Згодом стало відомо, що двоє з нападників отримали поранення в результаті підриву ними гранати.

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