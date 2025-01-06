Двоюрідна сестра президента Азербайджану заарештована на “наркотичній вечірці” в Греції

У Греції під час рейду на розкішну вечірку заарештували Іззат Джавадову, британсько-азербайджанську діджейку, яка є двоюрідною сестрою президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це повідомляє Daily Mail.

Рейд відбувся 30 грудня на елітній віллі в місті Калівія неподалік Афін. Поліція виявила 45 пакетиків із наркотиками (кокаїном, екстазі та метамфетаміном) та сейф із понад 43 000 євро. Серед 13 затриманих опинилася й 44-річна Джавадова, відома під сценічним ім’ям Мікаела Джав.

Поліція також заарештувала трьох неслужбових поліцейських, які забезпечували безпеку заходу. Наразі розслідування триває, а частина обвинувачених зізналася в зберіганні наркотиків для особистого вживання.

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Джавадова заявила, що не організовувала вечірку і не поширювала запрошень. У коментарі грецькому телеканалу ERT вона назвала захід “техно-берлінською вечіркою, присвяченою музиці та коханню” та заявила, що обвинувачення є “нападом на ЛГБТК-спільноту”.

Іззат Джавадова – донька покійного брата колишнього президента Азербайджану Гейдара Алієва. Вона виросла у Великій Британії, де заснувала промоутерську фірму Love The Underground Records. Відомо, що вона мешкає у квартирі за 4 мільйони фунтів стерлінгів у центрі Лондона, а також володіє таунхаусом у Річмонді-на-Темзі.

Іззат є завсідницею елітного тусовочного острова Ібіца, де, за повідомленнями, у неї є вілла на березі моря.

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Грецька поліція опублікувала відео рейду, де видно пакетики з наркотиками, великі суми готівки та діджейські пульти. Власник вілли заявив, що Джавадова орендувала нерухомість за 1000 євро, але її було пошкоджено під час вечірки.

Джавадову та інших учасників підозрюють у незаконному обігу наркотиків. Її затримання стало черговим скандалом, пов’язаним із членами азербайджанської еліти.

Нагадаємо, що у Києві перед судом постануть четверо осіб, які організували виготовлення та збут амфетаміну. Серед фігурантів — сімейна пара, яка обладнала нарколабораторію у власній квартирі.