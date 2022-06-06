"Дякую тим партнерам, які діють швидко та не відкладають своїх рішень": Зеленський поговорив з Дудою

"Дякую тим партнерам, які діють швидко та не відкладають своїх рішень": Зеленський поговорив з Дудою

У понеділок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою.

За словами глави держави, головною темою розмови була оборона та підтримка України.

Про це розповів український президент у традиційному відеозверненні у понеділок, 6 червня.

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"Говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, говорили про оборону та підтримку України - це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів, і я вдячний тим партнерам, які діють швидко і не відкладають своїх рішень. Я вдячний Польщі. Обговорили з Анджеєм також питання про статус кандидата України в ЄС - це ключове політичне питання саме зараз. Ми очікуємо вже найближчими тижнями рішення ЄС щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, а й про весь Європейський Союз. Про те, чи є у ньому майбутнє, як дійсно сильного об'єднання", - сказав очільник України.

Раніше повідомляли, президент Польщі Анджей Дуда під час економічного саміту в Давосі заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. "Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, то Польща братиме участь у цьому. Це вам не Угорщина зі своїм вічним невдоволенням чи Німеччина з "швидкою" допомогою", - сказав Анджей Дуда.

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