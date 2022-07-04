Дякую за допомогу: Зеленський привітав Байдена та громадян США з Днем незалежності

Дякую за допомогу: Зеленський привітав Байдена та громадян США з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу Джо Байдена та громадян США з Днем незалежності.

Він подякував американським громадянам та їхньому лідеру за допомогу Україні.

Про це Зеленський сказав 4 липня під час свого традиційного звернення до українців.

"Сьогодні 4 липня – головне свято Сполучених Штатів Америки, День незалежності. І я хочу привітати президента Байдена, американський народ і всіх наших друзів у Сполучених Штатах. Хочу дещо процитувати: "Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють", – так сказано в Декларації незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово у своїй історії демонстрували, що в нас – схожі принципи. Достатньо поглянути на українські Майдани або на нашу завзятість у захисті свободи. Ще раз вітаю з Днем незалежності. Дякую за допомогу", - сказав президент.

Нагадаємо, українська делегація бере участь у параді до Дня Незалежності США.

Читайте також: