"Дякую за кожен день": історія бабусі, яка до 93 років відвідала 63 національних парки США

У свої 93 роки Джой Раян з Дункан-Фолс, штат Огайо, побувала у всіх куточках США, відвідавши 63 національних парках США. Вона мандрувала зі своїм онуком Бредом Раяном.

Про це повідомляє CBC.

"Коли я дізнався, що вона ніколи не бачила великі дикі місця Америки – пустелі, гори, океани, що завгодно – подумав, що це переслідуватиме мене, якщо я якимось чином не втручуся", – сказав Бред.

Отже, Бред вирішив відвезти її до національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс, і ця поїздка наштовхнула її цікаву ідею.

"Все, про що я міг думати, було: "Я маю побачити бабусю Джой у Old Faithful, я маю побачити її в Редвуді, я маю побачити її в Гранд-Каньоні. Це я просто повинен мати ці спогади для мого власного довгострокового щастя. Я думаю, що ми дві краплі води, коли справа доходить до нашого бажання мандрувати, пригод, спілкування", – розповів онук бабусі.

Немає жодних обмежень

Ентузіасти почали планувати поїздки, відвідуючи кілька парків щоразу, коли вони вирушали в дорогу. Хоча пара пережила безліч пригод під час своїх подорожей – спостереження за китами на Нормандських островах і величезними дерева в лісі Редвуд – деякі з кращих моментів відбуваються в машині.

"Ми разом вирушаємо в дорогу і починаємо говорити про наше життя. Вона розповіла мені дещо про своє життя у свої 80 і 90 років, про деякі труднощі, через які вона пройшла, про які вона ніколи ні з ким не говорила у цьому житті. І я зміг розповісти їй про деякі випробування та негаразди мого власного життя", – ділиться хлопець.

Слід зауважити, що Джой, у якої троє дітей та четверо онуків, все ще не відстає від Бреда, коли вони подорожують горами. Головний секрет, каже вона, в оптимізмі. "І у вас має бути воля, щоб зробити це. І мені пощастило зі здоров'ям", – додала жінка.

Останньою зупинкою мандрівки став Національний парк Американського Самоа. Він є єдиним, який розташований на південь від екватора.

За словами онука, його бабуся кинула виклик помилковим припущенням про обмеження через старіння.

"Це сила, яка є у всіх нас, та вибір, який у всіх нас є. І я думаю, що це був мій найбільший урок. І я думаю, що для бабусі Джой справді не видно кінця", – акцентує онук.

На думку Джой, є цілком простий і дієвий рецепт, який дозволить вам прожити довге життя.

"Я дякую Господа щоранку за те, що він дав мені ще один день. І це ваш вибір, чи буде у вас сердитий день, чи сонячний день. Отже, посміхайтеся всім і нехай усі знають, що ви проводите час із задоволенням", – сказала вона.

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