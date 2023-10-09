"Дякую за потужну підтримку": посол Ізраїлю звернувся до українців (відео)

Зокрема, дипломат подякував Києву за появу на його вулицях ізраїльських прапорів на знак солідарності з державою.

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський звернувся до українців зі словами подяки за співчуття та підтримку держави у зв’язку з нападом палестинських бойовиків ХАМАС.

Про це йдеться у відеозверненні дипломата в Мережі.

"Триває напад терористів на державу Ізраїль. Це величезна трагедія – понад 700 загиблих, тисячі поранених ізраїльтян", – зазначив Бродський у зверненні ввечері 8 жовтня.

"Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мерії міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем (за прапори держави на вулицях міста – ред.). І, звичайно, дякую українцям за співчуття і потужну підтримку. Разом переможемо терор", – наголосив ізраїльський посол.

Посол Ізраїлю записав відеозвернення до українців

Ізраїльські прапори на вулицях Києва / Фото з соцмереж

Ізраїльські прапори на вулицях Києва / Фото з соцмереж

Нагадаємо, 8 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, якому висловив співчуття через численні втрати від атаки ХАМАС. А Нетаньягу поінформував Зеленського про ситуацію в країні.

Читайте також: