"Диявол у спідниці": поляк у популярному місті для паломників цинічно спаплюжив статую Діви Марії (фото)

Статуя, яку осквернив поляк. Фото: Ultimora.net/Х

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У відомому серед паломників місті Меджугор'є в Боснії та Герцеговині заарештували 31-річного поляка, який спаплюжив статую Діви Марії.

Йому загрожує від шести місяців до п'яти років ув'язнення, підтвердив представник боснійської прокуратури хорватському новинному агентству Hina.

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Чоловіка звинувачують у пошкодженні або руйнуванні релігійних споруд. Хоча поліція офіційно не розкрила особу підозрюваного, хорватські та боснійські ЗМІ ідентифікували затриманого як 31-річного громадянина Польщі. Його тримають під вартою поліції в Любушках, Боснія і Герцеговина. Його заарештували у вівторок у сусідньому місті Церно.

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Акт вандалізму стався в ніч з понеділка на вівторок. У Меджугор'ї, на півдні Боснії та Герцеговини, було спаплюжено статую Діви Марії. Статую облили чорною фарбою та вкрили графіті, а на скульптурі польською та англійською мовами були написані слова «Диявол у спідниці».

Біля вуличного вівтаря церкви Святого Якова було розпалено вогнище. Поруч також вивісили банер із переліком імен шести людей, які повідомили про місцеві об’явлення Богоматері та заява, що «вони шахраї».

Що відомо про Меджугор'є

Світову славу містечко Меджугор'є здобуло у червні 1981 року, коли шестеро місцевих підлітків оголосили, що їм об'явилася Пресвята Богородиця (Діва Марія), яка представилася як «Цариця Миру». Повідомлення про щоденні чи періодичні об'явлення візіонерам тривають і досі

У вересні 2024 року Святий Престол офіційно затвердив публічний культ та організацію паломництв до Меджугор'я, визнавши позитивні духовні плоди цього місця (навернення, молитви, покликання). Проте Церква традиційно утримується від остаточного висновку щодо надприродного характеру самих об'явлень.

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