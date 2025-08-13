- Дата публікації
Дика пума напала на 11-річну дівчинку: дитині дивом вдалося врятуватися
У Каліфорнії дика пума напала на 11-річну дівчинку, вкусивши її за руку, ногу та спину.
В елітному районі Малібу, штат Каліфорнія, дика пума напала на 11-річну дівчинку.
Напад тварини на дитину стався поблизу курника, який знаходився біля її будинку, пише BILD.
Пума, яка підкралася непомітно, вкусила дівчинку за руку, ногу та спину. Хижак також напав і на матір дитини, котра прибігла на крики дитини.
Згодом ще один із членів сім’ї підбіг до пуми з електрошокером. Погрозливий тріск зброї злякав хижака і той відступив.
Після нападу батьки одразу відвезли дівчинку до лікарні. Травми, отримані від пуми, виявилися не загрозливими для життя.
Поліція та експерти з дикої природи, які прибули на місце події, виявили тварину неподалік та вбили її.
Пуму класифікували як «небезпечну для громадськості».
Пізніше ДНК-тест також підтвердив, що саме ця тварина атакувала дитину.
