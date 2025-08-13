Дика пума напала на 11-річну дівчинку: дитині дивом вдалося врятуватися

Пума / © Getty Images

В елітному районі Малібу, штат Каліфорнія, дика пума напала на 11-річну дівчинку.

Напад тварини на дитину стався поблизу курника, який знаходився біля її будинку, пише BILD.

Пума, яка підкралася непомітно, вкусила дівчинку за руку, ногу та спину. Хижак також напав і на матір дитини, котра прибігла на крики дитини.

Згодом ще один із членів сім’ї підбіг до пуми з електрошокером. Погрозливий тріск зброї злякав хижака і той відступив.

Після нападу батьки одразу відвезли дівчинку до лікарні. Травми, отримані від пуми, виявилися не загрозливими для життя.

Поліція та експерти з дикої природи, які прибули на місце події, виявили тварину неподалік та вбили її.

Пуму класифікували як «небезпечну для громадськості».

Пізніше ДНК-тест також підтвердив, що саме ця тварина атакувала дитину.

