Дика ведмедиця ледь не витягла із салону авто туриста: що трапилося (відео)

Ведмідь / © pexels.com

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У центральній Румунії дика ведмедиця напала на туриста з Болгарії просто в його машині. Чоловік зупинився на гірській дорозі, щоб погодувати тварину, яка була разом із дитинчам, але це розлютило хижака.

Про це пише Daily Star.

Про інцидент розповіли румунські рятувальники та сам постраждалий — 46-річний Георгій Біжев. Напад стався 27 травня біля греблі Відрару і потрапив на відео. Розлючена ведмедиця розбила вікно машини та спробувала витягти чоловіка назовні. Вона сильно покусала йому ліву руку.

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Врятуватися водію допоміг пристебнутий ремінь безпеки, а також інші водії, які почали голосно кричати й сигналити, щоб відлякати звіра. Потерпілий Георгій Біжев розповів, що підняв руку для захисту обличчя та шиї, коли тварина почала шматувати його кігтями й кусати.

«Я побачив, як ведмідь нашорошив вуха, і він стрибнув на мене. Він намагався схопити мене та витягнути з машини», — згадує постраждалий.

Чоловік визнав свою провину в інциденті та зазначив, що розуміє небезпеку годування диких звірів.

«Я потрапив у його середовище, це була помилка, за яку я поплатився», — зізнався Біжев.

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Місцева влада наголосила, що ведмедиця діяла інстинктивно, захищаючи своє дитинча. Водночас тварини не постраждали, а сам потерпілий повернувся до Болгарії для подальшого лікування.

Поліція нагадує, що ділянка біля греблі Відрару є відомим «ведмежим проходом». Попри сувору заборону, туристи регулярно зупиняються там задля фото та підгодовування хижаків. У Румунії за годування диких ведмедів передбачено великі штрафи — від 10 000 до 30 000 румунських лір (приблизно від 1645 до 4935 фунтів стерлінгів).

У Румунії живе найбільше бурих ведмедів у Європі (якщо не рахувати Росію) — від 6 до 13 тисяч. Загалом у європейських країнах їхня кількість уже перевищила 20,5 тисячі, адже ліси відновлюють, а тварин захищає закон. Через це ведмеді дедалі більше звикають до людей, що часто призводить до небезпечних нападів.

Нагадаємо, на березі данського острова Анхольт стало небезпечно через тушу горбатого кита. Тварина сильно роздувається від газів всередині й може будь-якої миті вибухнути. Підходити до неї смертельно небезпечно: людей може поранити шматками м’яса або ж вони підхоплять серйозну інфекцію.

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