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Диктатор КНДР показався після чуток про смерть: одна деталь на фото здивувала Мережу
Після чуток про коматозний стан і смерть Кім Чен Ин з’явився на нових фото з іноземними дипломатами. Однак одна деталь на знімках привернула особливу увагу.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин з’явився на серії офіційних фото з десятьма новими іноземними дипломатами, де на всіх кадрах стоїть в однаковій нерухомій позі. Ці знімки опублікували після повідомлень про те, що 42-річний очільник КНДР нібито переніс крововилив у мозок, впав у кому або навіть помер.
Про це пише видання Daily Star.
За даними видання, фото зробили 22 листопада у штаб-квартирі Центрального комітету Трудової партії Кореї в Пхеньяні. На всіх знімках Кім Чен Ин у темному костюмі, білій сорочці та сірій краватці стоїть на яскраво-червоній доріжці біля прапора й герба КНДР. Він має скутий вигляд і на кожному кадрі стоїть в однаковій позі з випрямленими вздовж тіла руками.
У Daily Star припускають, що цими фото хотіли довести, що диктатор досі живий і здоровий. Знімки опублікували після повідомлень про те, що 42-річний Кім Чен Ин нібито переніс катастрофічний крововилив у мозок, впав у кому або помер.
За тими самими повідомленнями, через погану медицину в Пхеньяні північнокорейські чиновники терміново доправили його до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для невідкладної допомоги. Чутки про тяжкий стан диктатора раніше викликали побоювання, що в країні може початися криза передавання влади та навіть громадянська війна.
Чутки про смерть Кім Чен Ина — останні новини
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в соцмережах поширилися чутки про крововилив у мозок і кому в Кім Чен Ина. Через це лідера КНДР нібито терміново повезли на лікування до Пекіна.
Проте жодних доказів його госпіталізації, медичних документів чи офіційних заяв не опублікували. Влада Північної Кореї та Китаю також не підтвердила повідомлень про хворобу або смерть Кім Чен Ина.
Згодом Північна Корея опублікувала нові фотографії Кім Чен Ина на тлі чуток про його нібито смерть від крововиливу в мозок, які поширилися в соцмережах.