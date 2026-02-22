Диктатор-союзник Путіна готується до можливої загибелі і назвав наступника

© Reuters

Реклама

На початку січня, коли Іран зіткнувся з загальнонаціональними протестами та загрозою ударів з боку Сполучених Штатів, верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї звернувся до довіреного та відданого помічника, головного чиновника з національної безпеки — щоб той взяв владу у свої руки.

Про це пише The New York Times.

За інформацією виданян, Алі Ларіджані, який відповідає за нацбезпеку Ірану, відтоді нібито фактично керує Іраном.

Реклама

«Ми готові в нашій країні», — сказав Ларіджані в інтерв’ю Al Jazeera під час свого візиту до столиці Катару Дохи цього місяця. «Ми безумовно сильніші, ніж раніше. Ми готувалися протягом останніх семи-восьми місяців. Ми знайшли свої слабкі місця та виправили їх. Ми не шукаємо війни і не розпочнемо її. Але якщо вони (США та Ізраїль — Ред.) нам її нав’яжуть, ми відповімо».

За словами шести високопосадовців Ірану, аятола Хаменеї доручив Ларіджані та кільком іншим близьким політичним та військовим соратникам забезпечити, щоб Іран пережив не лише американські та ізраїльські бомбардування, а й будь-які замахи на її вище керівництво, включаючи самого аятолу Хаменеї.

Іран діє виходячи з того, що військові удари США неминучі, навіть попри те, що обидві сторони продовжують дипломатичні переговори та переговори щодо ядерної угоди.

Іран привів усі свої збройні сили у стан найвищої готовності та готується до запеклого опору

Реклама

За інформацією видання, Тегеран розміщує пускові установки балістичних ракет вздовж західного кордону з Іраком — достатньо близько, щоб завдати удару по Ізраїлю — та вздовж південного узбережжя Перської затоки, в межах досяжності американських військових баз та інших цілей у регіоні.

Протягом останніх кількох тижнів Іран періодично закривав свій повітряний простір для випробувань ракет. Він також провів військові навчання в Перській затоці, ненадовго закривши Ормузьку протоку, головний морський вузький пункт для світових поставок енергоносіїв.

Увесь цей час аятола Хаменеї зберігав непохитну позицію.

«Найпотужніша армія світу може отримати такого ляпаса, що не зможе встати на ноги», — сказав він у своїй промові минулого тижня. Він також погрожував потопити американські військові кораблі, які зібралися в сусідніх водах.

Реклама

Нагадаємо, що в Ірані відбулися найбільші за 50 років протести. За даними правозахисних організацій, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі людей.

За інформацією Axios, Трамп вивчає кілька варіантів дій щодо Ірану — від компромісної ядерної угоди до можливих військових ударів по керівництву країни, включно з верховним лідером Алі Хаменеї.