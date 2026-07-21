Диктатура прийшла: у країні-союзниці РФ президент заборонив проводити вибори

Президент Нікарагуа Даніель Ортега скасував можливість проведення виборів / © AP News

Реклама

Президент Нікарагуа Даніель Ортега оголосив про фактичне скасування виборчого процесу в країні, аби унеможливити прихід опозиції до влади. 80-річний авторитарний лідер, який безперервно очолює державу з 2007 року, запевнив, що спільно з підконтрольним парламентом ухвалить нові закони для збереження свого режиму.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Нікарагуа скасував можливість виборів у країні

Заяву очільник країни зробив під час урочистостей до 47-ї річниці Сандіністської революції 1979 року, коли за його участю було повалено диктатуру Анастасіо Сомоси. Цей виступ став першою публічною появою Ортеги за останні 61 день.

Реклама

Перед тисячами держслужбовців, яких, за даними місцевих ЗМІ, змусили прийти на захід, він виголосив:

«Тут більше не буде виборів, щоб вони [опозиційні партії] могли спробувати захопити уряд, захопити владу».

Також лідер Нікарагуа запевняв, що ухвалення нових обмежень необхідне для протидії загрозам.

«Ми працюватимемо з Національними зборами та відповідними інституціями над законами, бо нам потрібні закони, які будують стіну, бар’єр проти організаторів перевороту та зрадників, які продають свою країну», — заявив про опозиціонерів Даніель Ортега.

Реклама

Організація чергових виборів планувалася на наступний рік, однак політик не уточнив, чи йдеться про повне скасування голосування, чи про остаточну заборону опозиційним силам брати в ньому участь.

Нагадаємо, під час виборчих перегонів 2021 року режим Ортеги вже оголосив поза законом ключові партії та ув’язнив усіх потенційних кандидатів у президенти.

Аналітики оцінюють такі заяви як перехід до нової фази авторитарного правління. Старший аналітик міжнародної неурядової організації Armed Conflict Location and Event Data Тіціано Бреда зазначає, що таке рішення свідчить про острах режиму перед будь-якою політичною відлигою, яка може викрити падіння його підтримки серед населення.

«Цим рішенням Ортега та Мурільйо закріпили перехід країни до повноцінної сімейної диктатури», — підкреслив експерт.

Реклама

За його словами, владна верхівка вирішила взагалі ліквідувати електоральну конкуренцію замість проведення чергових фальсифікованих виборів.

Що відомо про диктатуру в Нікарагуа

Торік Ортега вже провів низку конституційних змін, збільшивши строк повноважень президента з п’яти до шести років і підвищивши статус своєї дружини Росаріо Мурільйо з віцепрезидентки до «співпрезидентки». Влада США офіційно характеризує їхнє правління як «диктатуру Мурільйо-Ортеги».

Під час промови політик також різко критикував дію Сполучених Штатів, згадавши січневу операцію із затриманням у Венесуелі диктатора Ніколаса Мадуро:

«З усією своєю силою вони увірвалися до президентського палацу, де перебували Ніколас та його дружина Сілія [Флорес]. Вони вбили всю охорону — більшість із них була кубинцями — і забрали їх до в’язниці в США. Це жахливо».

Реклама

Виправдовуючи свої дії, Ортега звинуватив опозицію у створенні масових протестів 2018 року. За даними ООН та правозахисних організацій, тоді під час силового придушення виступів режим вбив понад 350 осіб, сотні поранив, тисячі кинув до в’язниць, а майже мільйон нікарагуанців був змушений виїхати з країни.

За даними Human Rights Watch, у країні досі залишаються близько 50 політичних в’язнів, 546 осіб, позбавлених громадянства, а діяльність понад 5600 неурядових організацій, 29 університетів та 58 медіа повністю припинено.

Санкції України проти Нікарагуа

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Україна запровадила персональні санкції проти осіб, причетних до відкриття «представництва» Нікарагуа в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як повідомив тодішній секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання 10 листопада, під обмеження потрапили вісім фізичних осіб. Серед них — четверо громадян Нікарагуа та четверо громадян Російської Федерації.

Реклама

Новини партнерів