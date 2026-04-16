Дим пожежі на НПЗ "Роснефти" в Туапсе видно з космосу: відео

Пожежа на НПЗ в Туапсе / © із соцмереж

Після удару безпілотників по нафтопереробному завод «Роснефти» в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.

Про це свідчить опублікований у Мережі супутниковий знімок, на якому видно чорний шлейф диму, що тягнеться від побережжя по акваторії Чорного моря.

Цей нафтопереробний завод — єдиний на Чорноморському узбережжі РФ. Він входить до складу компанії «Роснефть». Востаннє об’єкт був під атакою дронів у грудні 2025 року.

Внаслідок удару на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним. Судячи з масштабів пожежі, вогонь перекинувся і на інші ємності.

Окрім успішної атаки на Туапсинський НПЗ, українські дрони завдали ударів по морському порту та місцевій ТЕС. Повідомляється, що в Туапсе виникли перебої з електропостачанням.

Раніше губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що на території неназваних підприємств у районі морського порту упали «уламки» безпілотників.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» натякнув на участь дронів Сил безпілотних систем в атаці на стратегічні об’єкти держави-агресорки в Туапсе.

«Але то окрема, сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї оприлюднить Генштаб», — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня «Птахи» Сил безпілотних систем ЗСУ здійснили атаку на окуповані росіянами території Донецької і Запорізької області та Криму. Знищено 16 військових цілей.