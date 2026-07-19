ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Дим видно на 200 км: мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів (відео)

У Мережі з’явилися нові відео з масштабної пожежі на складі Wildberries під Москвою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Наслідки удару «добрих дронів»: підмосковна Електросталь досі затягнута чорним димом (ВІДЕО)

© Exilenova+

Логістичний центр Wildberries у підмосковній Електросталі в РФ продовжує палати після удару у ніч на 18 липня.

Відео задимлення і наслідків пожежі ширяться в соцмережах.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries (російський гігантський маркетплейс) — у Підмосков’ї та Тамбовській області. У РФ стверджують, що вісім людей загинули, понад 80 постраждали.

Один із ударів припав по великому логістичному центру компанії в Електросталі: шлейф від диму розтягнувся більш ніж на 200 км і накрив територію площею понад 5000 квадратних кілометрів.

Російський пропагандистський білборд на тлі диму від удару / © Медуза

Російський пропагандистський білборд на тлі диму від удару / © Медуза

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie