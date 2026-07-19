Дим видно на 200 км: мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів (відео)

© Exilenova+

Реклама

Логістичний центр Wildberries у підмосковній Електросталі в РФ продовжує палати після удару у ніч на 18 липня.

Відео задимлення і наслідків пожежі ширяться в соцмережах.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries (російський гігантський маркетплейс) — у Підмосков’ї та Тамбовській області. У РФ стверджують, що вісім людей загинули, понад 80 постраждали.

Реклама

Один із ударів припав по великому логістичному центру компанії в Електросталі: шлейф від диму розтягнувся більш ніж на 200 км і накрив територію площею понад 5000 квадратних кілометрів.

Російський пропагандистський білборд на тлі диму від удару / © Медуза

Новини партнерів