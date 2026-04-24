Дипломат пояснив, чому США хочуть відтягнути РФ від Китаю

США намагаються інтегрувати Росію назад у глобальну політику, розглядаючи її як потенційного партнера та водночас прагнучи віддалити від Китаю.

Таку думку висловив сенатор, колишній міністр закордонних справ Польщі Ґжеґож Схетина в етері Еспресо.

За його словами, Вашингтон прагне продемонструвати, що Росія може бути учасником міжнародних процесів у ширшому форматі.

«Зараз США намагаються повернути Росію у світ глобальної політики. Вашингтон хоче показати, що РФ може бути партнером також і для США. Йдеться про глобальний формат, щоб відтягнути Росію від Китаю. На мою думку, це неможливо. Адже, співпраця між Росією та Китаєм є дуже тісною», — пояснив Схетина.

Він також вважає, що таким чином США перевіряють реакцію міжнародної спільноти щодо можливої участі Росії у саміті G20.

Сенатор наголосив, що країни-учасниці повинні зайняти чітку позицію і виступити проти присутності РФ, аби зберегти її політичну ізоляцію.

«Американці роблять певний тест. Відтак, всі країни, які запросили на саміт G20, мають твердо сказати, що РФ не має бути на цьому засіданні. Гадаю, що США візьмуть до уваги таку позицію. Путіна слід відсторонити від світової політики, він має бути сам і мусить знати, що він є агресором й вбивцею. Це його політична відповідальність, що він знаходиться поза нормальною світовою політикою», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у світовій політиці Путін став гравцем зі слабкою позицією, який змушений більше блефувати, ніж диктувати правила гри.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.