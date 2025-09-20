Дипломат США: Путін випробовує НАТО ударами дронів

Кремль випробовує НАТО / © Associated Press

Дії Кремля мають стратегічний підтекст, тому що він прагне випробувати НАТО.

Таку думку в етері Еспресо висловив американський дипломат Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.

«Висновки з вторгнення 19 чи 20 безпілотників, що потрапили на польську територію, очевидні — Путін випробовує НАТО. Він хоче зрозуміти, як ми, поляки, решта Європи та Сполучені Штати, будемо захищатися від подібних ударів, якщо вони стануть масштабнішими й смертоноснішими. Його мета — перевірити не лише військову відповідь на такі вторгнення, а й політичну реакцію», — підкреслив Тейлор.

За словами дипломата, військова реакція союзників була надмірною.

«Поляки, голландці, німці та інші країни НАТО застосували для захисту Польщі дуже дорогу зброю: літаки, ракети, важке озброєння. Натомість дрони, які росіяни запустили, коштували у рази дешевше. Це очевидна слабкість», — пояснив він.

Тейлор також зазначив, що українці вже мають практичний досвід у боротьбі з подібними загрозами.

«Українці збивають 70%, 80%, а іноді й 90% дронів, що заходять у їхній повітряний простір. І роблять це відносно дешевою зброєю — кулеметами, рушницями чи іншими засобами. Це набагато ефективніше й дешевше за ті методи, які застосовують європейці. Нам є чому у вас повчитися. Українці мають чим поділитися і в технологічному, і в тактичному плані. Ваш досвід у боротьбі з безпілотниками стане особливо важливим у майбутньому», — підсумував дипломат.

