Дипломатичні конфузи в Нью-Йорку: кортеж Трампа перекрив дорогу Ердогану

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Вівторок, 23 вересня, коли у Нью-Йорку зібралися світові лідери на сесію Генеральної Асамблеї ООН, став днем несподіваних інцидентів. Американська поліція «відзначилася», зупинивши кортежі високих гостей, щоб надати безумовний пріоритет у русі президенту США Дональду Трампу.

Про це Deutsche Welle та Sky News.

У щільному колі охорони

Поліцейські Нью-Йорка зупинили кортеж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посеред вулиці, щоб пропустити кортеж Дональда Трампа.

«Американська поліція змусила президента Ердогана та його команду чекати посеред вулиці, оскільки повз проїжджав кортеж Трампа», — йдеться у повідомленні.

Турецького президента щільним колом оточила охорона, не дозволивши наблизитися до нього журналістам і посиливши захист металевими загороджувальними решітками.

Цей інцидент викликав значний резонанс у турецьких ЗМІ та соціальних мережах, де його розцінили як дипломатичний конфуз.

Прогулянка вулицями Нью-Йорка

Того ж дня у подібну ситуацію потрапив і президент Франції Еммануель Макрон. Його кортеж також був затриманий, щоб забезпечити безперешкодний проїзд Трампа. Макрон навіть спробував зателефонувати Трампу, але дозволу на проїзд так і не отримав.

Не бажаючи чекати, поки кортеж експрезидента США проїде, французький президент домовився, щоб йому дозволили пішки перейти вулицю разом з охороною.

Він залишив автомобіль і пішки вирушив до консульства Франції. Близько пів години він йшов вулицями Нью-Йорка, по дорозі фотографуючись з численними перехожими, які були здивовані побачити світового лідера посеред натовпу.